Лише половина американців збирається вакцинуватися проти COVID-19 - опитування

Майже половина жителів Сполучених Штатів Америки мають намір вакцинуватися від коронавірусної хвороби COVID-19, якщо відповідне щеплення буде винайдене вченими. Такими є дані соціологічного дослідження, проведеного незалежним дослідницьким центром NORC при Університеті Чикаго у співпраці з інформаційним агентством The Associated Press, результати якого були оприлюднені у середу, 27 травня.

Ще 31 відсоток опитаних американців відповіли, що не впевнені у тому, що вакцинуватимуться, а 20 відсотків заявили, що від щеплень відмовляться.

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Як зауважує агенція AP, частка американців у 49 відсотків, які готові вакцинуватися проти COVID-19, є "на диво низькою, враховуючи зусилля, які вкладаються усім світом задля вакцини проти коронавірусу".

Побоювання щодо безпеки вакцини проти коронавірусу

Серед опитаних американців, які збираються відмовитися від вакцинації, 70 відсотків висловили свої занепокоєння щодо безпеки майбутньої вакцини, 40 відсотків побоюються заразитися коронавірусом від самої вакцини, а 30 відсотків відповіли, що не бояться перехворіти на COVID-19.

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А найголовнішою мотивацією для вакцинації серед тих, хто збирається її зробити, є власний захист від хвороби, а також захист їхніх сімей та оточуючих. Крім того, 70 відсотків людей, які прихильні до вакцинації від коронавірусу, впевнені, що без таких щеплень життя більше не зможе повернутися до свого нормального ритму.

Різне ставлення до вакцинації у різних групах населення

Крім того, опитування засвідчило, що помітно більше людей у віці збираються щепитися проти коронавірусу. Так, про такі наміри повідомили 67 відсотків людей старше 60 років. Натомість у віковій групі молодше 60 років наміри вакцинуватися висловили лише 40 відсотків опитаних.

Також значно меншою є частка охочих вакцинуватися серед афроамериканців (25 відсотків) та американців латиноамериканського походження (37 відсотків), порівняно з білими американцями (56 відсотків).

В рамках соціологічного дослідження було опитано 1 056 респондентів, статистична похибка опитування не перевищує 4,2 відсотка.