 Литовські ЗМІ співпрацюватимуть з урядом у протидії російським хакерам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.08.2018

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Новини

Литовські ЗМІ співпрацюватимуть з урядом у протидії російським хакерам

Ще одна країна Балтії посилює свою кібероборону. Найбільші інформаційні портали Литви уклали угоду з міноборони країни щодо співпраці у протидії можливим атакам російських хакерів.

В Литві уряд і медіа співпрацюватимуть, щоб боротися з кіберзагрозами

В Литві уряд і медіа співпрацюватимуть, щоб боротися з кіберзагрозами

Міністерство оборони Литви, литовський Національний центр кібербезпеки (NKSC) та найбільші інформаційні портали країни - Delfi.lt, 15min.lt, Lrytas.lt та інші - заявили про співпрацю заради протидії кібератакам з Росії. Відповідну угоду представники уряду та ЗМІ підписали у вівторок, 28 серпня. Уряд і медіа разом розроблятимуть засоби протидії хакерським атакам, особливо з огляду на вибори в країні наступного року.

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Хакери, пов'язані з російським урядом, створили низку фейкових сайтів, які імітували сторінки, причетні до Сенату США і двох політичних інститутів консервативного крила республіканців, повідомили у Microsoft. (21.08.2018)

В естонській армії з'явився підрозділ, що відповідатиме за кібербезпеку країни. Він складається із 300 осіб і повноцінно запрацює у 2023 році. (01.08.2018)

Домовленість передбачає, серед іншого, участь представників ЗМІ у засіданнях національної ради з кібербезпеки, повідомляє агентство AFP з посиланням на литовський уряд. А міністерство оборони, відповідно до угоди, зможе отримати доступ до цифрової інфраструктури ЗМІ. 

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс наголосив, що хакери здійснюють атаки не лише на важливу інфраструктуру, але й на ЗМІ. "Дезінформація та шкідливі віруси можуть призвести до хаосу у суспільстві і в державі", - зазначив Каробліс, наводить його слова сайт міноборони Литви. При цьому міністр додав, що угоду укладено з огляду на важливість онлайн-ЗМІ у випадку кіберзагроз.

Нагадаємо, на початку серпня в сусідній Естонії почали службу кібервійська. Підрозділ поки що складається із 300 осіб і повноцінно запрацює у 2023 році. З 2008 року в Таллінні розташовано центр кібероборони НАТО.

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