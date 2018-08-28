Литовські ЗМІ співпрацюватимуть з урядом у протидії російським хакерам

Міністерство оборони Литви, литовський Національний центр кібербезпеки (NKSC) та найбільші інформаційні портали країни - Delfi.lt, 15min.lt, Lrytas.lt та інші - заявили про співпрацю заради протидії кібератакам з Росії. Відповідну угоду представники уряду та ЗМІ підписали у вівторок, 28 серпня. Уряд і медіа разом розроблятимуть засоби протидії хакерським атакам, особливо з огляду на вибори в країні наступного року.

Домовленість передбачає, серед іншого, участь представників ЗМІ у засіданнях національної ради з кібербезпеки, повідомляє агентство AFP з посиланням на литовський уряд. А міністерство оборони, відповідно до угоди, зможе отримати доступ до цифрової інфраструктури ЗМІ.

Міністр оборони Литви Раймундас Каробліс наголосив, що хакери здійснюють атаки не лише на важливу інфраструктуру, але й на ЗМІ. "Дезінформація та шкідливі віруси можуть призвести до хаосу у суспільстві і в державі", - зазначив Каробліс, наводить його слова сайт міноборони Литви. При цьому міністр додав, що угоду укладено з огляду на важливість онлайн-ЗМІ у випадку кіберзагроз.

Нагадаємо, на початку серпня в сусідній Естонії почали службу кібервійська. Підрозділ поки що складається із 300 осіб і повноцінно запрацює у 2023 році. З 2008 року в Таллінні розташовано центр кібероборони НАТО.