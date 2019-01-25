 Литва і Україна нагадали про політичні ризики ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Литва і Україна нагадали про політичні ризики "Північного потоку-2"

Президентка Литви і глава МЗС України розчаровані підтримкою Берліна будівництва нового газопроводу. Вони наполягають, що Росія використовує енергію як засіб тиску.

Будівництво російського газогону

Будівництво російського газогону

Литва і Україна закликали уряд Німеччини передивитися плани щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Президентка Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю агентству dpa, опублікованому в п'ятницю, 25 січня, зазначила, що "Росія завжди використовує енергію як політичний інструмент для розширення впливу, і як засіб тиску".

"Тому ми здивовані, що в Німеччині проект знаходить так багато підтримки. Для нас ясно, що збільшення енергетичної залежності від Росії тягне за собою посилення політичної залежності", - заявила президентка Литви. Вона додала, що намагалась зрозуміти позицію німецького уряду з цього приводу. "Я думаю, що канцлерці доводиться важко. Вона знаходиться під тиском великих концернів, які хотіли б кращих відносин з Росією", - вказала Грібаускайте, маючи на увазі енергоконцерни Uniper і Wintershall, які беруть участь у будівництві газогону.

Згідно з актуальними результатами опитування, проведеного німецьким соціологічним центром Forsa на замовлення телеканалу RTL, майже три чверті німців вважають будівництво другої нитки газогону "Північний потік" правильним. 

Економічний чи політичний проект?

Своєю чергою міністр закордонних справ України Павло Клімкін підкреслив, що газовий транзит завжди був в Росії політичним питанням, а його доцільність ніколи не базувалася на економічних підрахунках. За його словами, позиція ФРН щодо будівництва нового газопроводу ускладнює переговори і грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну. "Чим раніше Німеччина змінить свою позицію, тим краще це буде для спільної європейської енергетичної безпеки", - заявив Клімкін в інтерв'ю dpa.

DW.COM

Хоча "Північний потік-2" будують повним ходом, низка країн ЄС не залишають спроб цей проект зупинити чи сповільнити. Зараз Румунія шукає компроміс щодо пропозиції Єврокомісії, яка може вплинути на цей газопровід. (24.01.2019)

Єврокомісія пропонує змінити визначення поняття "інтерконектор", що може докорінно змінити ситуацію довкола спорудження газопроводу "Північний потік-2". (08.11.2017)

Прокладання газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини схвалюють майже три чверті німців. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного центром Forsa. (22.01.2019)

Газогін "Північний потік-2" проляже дном Балтійського моря. Його довжина становитиме понад 1200 кілометрів, пропускна спроможність - 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Очікується, що трубопровід може запрацювати до кінця 2019 року.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2", оскільки не хоче втратити статус транзитера газу. Проект активно критикують США, Польща і країни Балтії. Вони застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. У Німеччині вважають, що проект економічний, а не політичний.

Дивитись відео 05:53
Now live
05:53 хв

Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)

Аудіо й відео до теми

Чи можна ще зупинити "Північний потік-2" (13.12.2018)  

Також за темою

Deutschland Nord Stream 2 vor der Insel Rügen

Опитування: більшість німців підтримує спорудження газопроводу "Північний потік-2" 22.01.2019

Прокладання газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини схвалюють майже три чверті німців. Про це свідчать результати соцопитування, проведеного центром Forsa.

Deutschland Berlin Heiko Maas, Außenminister SPD

Маас відкинув критику США щодо газопроводу "Північний потік-2" 10.01.2019

Питання європейської енергетичної політики повинні вирішуватися в Європі, а не у США, заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас. Він застеріг США від санкцій проти компаній, які реалізують "Північний потік-2".

Ostseepipeline Nord Stream

"Північний потік-2": критика проекту посилюється 20.12.2018

Будівництво суперечливого трубопроводу "Північний потік-2", який має сполучити Росію та країни ЄС, має завершитись 2019-го року. Що необхідно про нього знати.

Реклама

Докладно

Газопровід Північний потік-2 має з'єднати Росію та Німеччину дном Батлійського моря

"Північний потік-2" задумано, щоб нашкодити Україні"

У Європарламенті до виборів у травні хочуть ухвалити резолюцію ЄС-Росія. DW поговорила з її авторкою Сандрою Калнієте. 

Андрій Шевченко (ліворуч) та Роман Абрамович (фото з архіву)

Андрій Шевченко і золото Абрамовича

Тренер збірної України з футболу заробляє з російськими олігархами. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  