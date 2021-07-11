 Литва пропонує ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2021

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Новини

Литва пропонує ЄС запровадити нові санкції проти Білорусі

Через збільшення потоку мігрантів, що намагаються потрапити в Євросоюз з Білорусі, Литва пропонує запровадити нові санкції проти Мінська. Сейм Литви може визнати незаконну міграцію гібридною агресією Білорусі.

Литовські військові встановлюють загорожу на кордоні з Білоруссю

Литовські військові встановлюють загорожу на кордоні з Білоруссю

Литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс у понеділок, 12 липня, обговорить із колегами з Євросоюзу пропозицію запровадити нові санкції проти Білорусі. Причиною пропозиції є вплив Мінська на кризу з мігрантами в Литві.

Перед засіданням Ландсбергіс заявив, що ЄС має стримувати авторитарні режими від використання людей як політичного шантажу стосовно всього Євросоюзу. "Якщо біженців використовують як політичну зброю ... я обговорю зі своїми колегами, щоб Європейський Союз мав спільну стратегію", - наголосив він, передає агенція Reuters.

"Гібридна агресія"

Тим часом у Сеймі Литви 12 липня зареєстрували проєкт резолюції, якою незаконну міграцію пропонується визнати гібридною агресією і розглянути можливість початку консультацій з НАТО щодо цього питання, повідомляє агентство BNS. "Я вважаю, що ми точно можемо констатувати, що мінський режим сприяє незаконній міграції через Білорусь. Ця гібридна агресія може розширюватися, використовуватися і навіть стати основою для нових загроз в контексті широкомасштабних військових навчань "Захід", - наголосив голова комітету з питань національної безпеки і оборони Сейму Лаурінас Касчюнас.

Уряду Литви пропонують дислокувати на ділянці держкордону з Білоруссю литовську армію, а також якомога швидше звести "фізичний оборонний бар'єр" по всьому периметру цієї межі. Крім того, пропонується залучати організаторів нелегальних потоків мігрантів, включаючи фізичних і юридичних осіб Білорусі, до відповідальності, застосовувати до них національні санкції і санкції ЄС. Якщо "гібридна агресія" триватиме і ставатиме більш інтенсивною, пропонується почати консультації з членами НАТО, перш за все, зі США, про загрозу територіальній цілісності Литви, політичній незалежності або безпеці.

Санкції проти Білорусі за Ryanair

Нещодавно ЄС вже запровадив нові секторальні санкції проти Мінська. Той пакет санкцій було затверджено в червні у зв'язку з примусовою посадкою в білоруській столиці літака авіакомпанії Ryanair й арештом опозиційного блогера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги, що летіли в ньому. ЄС також запровадив персональні санкції, реагуючи на заходи білоруської влади проти опозиції після минулорічних президентських виборів.

Потік мігрантів з Білорусі до ЄС

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявив, що влада республіки не стримуватиме нелегальних мігрантів, які через Білорусь їдуть до Європи. "Але якщо хтось думає, що ми зараз закриємо кордон із Польщею, Литвою, Латвією та Україною і перетворимося на відстійник втікачів з Афганістану, Ірану, Іраку, Лівії, Сирії, Тунісу, то він просто помиляється, як мінімум. Ми ніколи не будемо нікого тримати: вони ж не до нас йдуть. Вони йдуть в освічену, теплу, затишну Європу", - зазначав Лукашенко.

Загалом на кордоні з Білоруссю від початку цього року литовські посадовці затримали 1 634 мігрантів - у 20 разів більше, ніж за весь минулий рік. Більшість із них - із країн Близького Сходу та Африки.

Крім того, Лукашенко заявляв, що в Білорусі через санкції ЄС немає ні грошей, ні сил на те, щоб стримувати незаконних мігрантів на кордоні. Наприкінці травня Лукашенко після гострої міжнародної реакції на інцидент із літаком Ryanair заявив, що тепер західні країни самостійно здійснюватимуть контроль за наркотрафіком і нелегальною міграцією на кордоні з Білоруссю.

Литовські військові вже почали встановлювати загорожу з дроту на кордоні з Білоруссю, щоб завадити потоку втікачів, які намагаються потрапити до Євросоюзу. За даними посла Литви в Німеччині Рамунаса Місюліса, зміцнення кордону, а також вдосконалення, зокрема, системи спостереження обійдеться в 42 мільйони євро. Агентство з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex, як очікується, спрямує в Литву вертольоти для спостереження за кордоном країни з Білоруссю.

Дивитись відео 13:59

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    Автор: Ганна Бєднова


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