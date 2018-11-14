Литва попередила про можливий вихід з Інтерполу

Литва буде змушена розглянути можливість виходу з Інтерполу, якщо главою міжнародної поліційної організації оберуть представника Росії Олександра Прокопчука. Про це ідеться у резолюції, ухваленій литовським Сеймом у вівторок, 20 листопада.

За резолюцію проголосували 88 депутатів, проти - жодного, сім утрималися, повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, напередодні присутній на генеральній асамблеї Інтерполу український міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може припинити своє членство в організації у разі обрання президентом представника Росії. За словами Авакова, можливе президентство Росії в Інтерполі є "абсурдним, суперечить духу і цілям організації".

Ранішеу США четверо сенаторів, які є членами Гельсінської комісії США, звернулись до президента Дональда Трампа та генеральної асамблеї Інтерполу і просять перешкодити російському генерал-майору Прокопчуку обійняти посаду президента Міжнародної організації кримінальної поліції. "Росія неодноразово порушувала правила Інтерполу, використовуючи його для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів". "Олександр Прокопчук особисто брав участь в здійсненні цієї стратегії залякування, спрямованої на послаблення демократичних інститутів і зміцнення авторитарного режиму Путіна", - стверджують сенатори. Реагуючи на їхній лист, у Кремлі заявили, що це є "втручанням у вибори глави Інтерполу". Речник президента Володимира Путіна заявив, що такий лист є тиском на Інтерпол.

17 листопада, британська газета The Times повідомила, що генерал Прокопчук став фаворитом у боротьбі за посаду глави Інтерполу. Рішення про проведення виборів нового президента Інтерполу було ухвалено після того, як в жовтні зник тодішній глава цієї поліцейської організації Мен Хунвей. Згодом з'ясувалося, що він перебуває в Китаї, де проти нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

Олександр Прокопчук з 2016 року обіймає посаду віце-президента Інтерполу. Вибори нового глави Інтерполу відбудуться 21 листопада в Дубаї.