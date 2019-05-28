Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Литва безоплатно передала Україні майже мільйон невикористовуваних литовської армією боєприпасів для автоматів і кулеметів радянського виробництва. Вартість патронів оцінюється в 255,5 тисячі євро, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства оборони Литви у вівторок, 11 червня.

"Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України, зміцнення її обороноздатності і забезпечення її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", - заявив міністр охорони краю (оборони) Раймундас Каробліс.

У військовому відомстві в Вільнюсі нагадали, що це вже не перший випадок, коли Литва надає Україні матеріальну підтримку і передає їй озброєння.

Суто оборонний характер

У повідомленні підкреслюється, що Литва, надаючи військову допомогу Києву, дотримується всіх міжнародних угод і конвенції: боєприпаси, передані Україні, можуть використовуватися виключно для оборони України, участі в регіональних і колективних угодах і діяльності відповідно до положень Статуту ООН.

У документі також наголошується, що після початку російської військової агресії в Україні в 2014 році Литва надає політичну підтримку цій країні, "підтримуючи її у всіх можливих і дозволених законом формах, включаючи військову підтримку" і разом з союзниками допомагає Києву реформувати і навчати збройні сили України.