 Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на 255 тисяч євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2019

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Новини

Литва безкоштовно передала Україні боєприпаси на 255 тисяч євро

Україна отримала майже мільйон боєприпасів для автоматів і кулеметів радянського виробництва, повідомили в міністерстві оборони Литви. Литовська армія ці боєприпаси не використовувала.

Український солдат на бойових позиціях поблизу Маріуполя (фото з архіву)

Український солдат на бойових позиціях поблизу Маріуполя (фото з архіву)

Литва безоплатно передала Україні майже мільйон невикористовуваних литовської армією боєприпасів для автоматів і кулеметів радянського виробництва. Вартість патронів оцінюється в 255,5 тисячі євро, йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті міністерства оборони Литви у вівторок, 11 червня.

"Передача боєприпасів є частиною послідовної і всеосяжної підтримки Литвою України, зміцнення її обороноздатності і забезпечення її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності", - заявив міністр охорони краю (оборони) Раймундас Каробліс.

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У військовому відомстві в Вільнюсі нагадали, що це вже не перший випадок, коли Литва надає Україні матеріальну підтримку і передає їй озброєння.

Суто оборонний характер

У повідомленні підкреслюється, що Литва, надаючи військову допомогу Києву, дотримується всіх міжнародних угод і конвенції: боєприпаси, передані Україні, можуть використовуватися виключно для оборони України, участі в регіональних і колективних угодах і діяльності відповідно до положень Статуту ООН.

У документі також наголошується, що після початку російської військової агресії в Україні в 2014 році Литва надає політичну підтримку цій країні, "підтримуючи її у всіх можливих і дозволених законом формах, включаючи військову підтримку" і разом з союзниками допомагає Києву реформувати і навчати збройні сили України.

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