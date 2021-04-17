Лист Путіну: світові знаменитості закликали надати медичну допомогу Навальному

Понад 70 відомих у світі письменників, акторів та вчених звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням забезпечити лікування опозиційному політику Олексію Навальному, який перебуває в ув'язненні. Їхнього колективного листа опублікували в п'ятницю, 16 квітня, французька газета Le Mond та британський тижневик The Economist. Підписали звернення лауреати Нобелівської премії з літератури Світлана Алексієвич, Джон Максвелл Кутзее, Луїза Глюк, Герта Мюллер (Herta Müller), Орхан Памук, письменники Джоан Роулінг і Салман Рушді, актори Джуд Лоу, Бенедікт Камбербетч, Девід Духовни та інші знаменитості.

Вони підкреслили, що опозиціонер в критичному стані та потребує термінової медичної допомоги. "Ми закликаємо Вас, пане президенте, забезпечити Олексію Навальному невідкладне лікування та догляд, яких він терміново потребує і на яке має право, як і будь-який громадянин Росії. Як гарант закону, ви повинні забезпечити його дотримання", - йдеться в листі.

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Стан здоров'я Навального погіршився

Тим часом в Instagram опозиційного політика було оприлюднено повідомлення, в якому Навальний повідомив, що співробітники колонії готові вже зараз перейти до його примусового годування.

Нагадаємо, після прибуття до колонії 15 березня Навальний неодноразово повідомляв про погіршення стану свого здоров'я. Зокрема, він казав про болі у спині та нозі. 31 березня Навальний оголосив голодування та пообіцяв тримати його до того часу, поки до нього не допустять лікаря. Пізніше він повідомив про підвищену температуру і сильний кашель, 5 квітня Навального перевели до медичної частини колонії. 12 квітня соратники опозиціонера повідомили про його повернення з медчастини в загін.

Євросоюз, США, Великобританія та країни Балтії оприлюднили звернення до російської влади з закликом забезпечити політика належним медичним обслуговуванням і дозволити йому спілкуватися з адвокатами. Захід вимагає негайного і беззастережного звільнення політика і проведення повного розслідування отруєння його в Росії бойовою отруйною речовиною родини "Новачок".

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Ув'язнення Олексія Навального

17 січня Навальний повернувся з Німеччини до Москви, де його затримали під час прикордонного контролю. До свого повернення на батьківщину опозиціонер лікувався після отруєння в РФ отруйною речовиною "Новачок".

2 лютого Навального засудили до 2 років і 6 місяців колонії за звинуваченням у порушенні зобов'язань умовно засудженого у справі косметичної компанії "Ів Роше". В рамках цієї справи Олексій Навальний і його брат Олег у 2014 році були визнані винними в розкраданні.

Дивитись відео 01:45 Поділитись Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3olhp Навальний у суді: мільйони людей посадити не можна і все це розсиплеться (02.02.2021)