"Листи щастя "далекобійникам: як перевірятимуть перевантажені фури (відео)

В Україні почали зважувати фури на дорогах. Розумну систему фіксації порушень розмістили під асфальтом на дорозі, а підвищені штрафи за новим законом водіям вантажівок надсилатимуть автоматично.
Понищені міжнародні траси по цілій Україні - в бік кордону з ЄС і в напрямку українських портів. Їх ремонтують щовесни, а щоосені вони знову такі. Усе через перевантажені фури. І саме перевізникам-порушникам держава готує сюрприз, з яким водії ще не зіштовхувалися. Сканери, камери і головне - ваги під новим асфальтом. Усе це - для автоматичної фіксації параметрів машини в русі. Система автоматичного контролю ваги фіксує, які автомобілі порушують вагові та інші норми. Датчики діють по всій ширині траси в обох напрямках. Відповідно до нового закону про штрафування перевантажених фур, дані цієї системи будуть використовувати для накладання штрафів. Як саме це функціонуватиме?
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