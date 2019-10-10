 ″Листи щастя ″далекобійникам: як перевірятимуть перевантажені фури (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.10.2019

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Політика й суспільство

"Листи щастя "далекобійникам: як перевірятимуть перевантажені фури (відео)

В Україні почали зважувати фури на дорогах. Розумну систему фіксації порушень розмістили під асфальтом на дорозі, а підвищені штрафи за новим законом водіям вантажівок надсилатимуть автоматично.

Staus an der Grenze zwischen Ukraine und Polen (DW/V. Prykhid)

Як перевантажені фури каратимуть за порушення нового закону?

Понищені міжнародні траси по цілій Україні - в бік кордону з ЄС і в напрямку українських портів. Їх ремонтують щовесни, а щоосені вони знову такі. Усе через перевантажені фури. І саме перевізникам-порушникам держава готує сюрприз, з яким водії ще не зіштовхувалися. Сканери, камери і головне - ваги під новим асфальтом. Усе це - для автоматичної фіксації параметрів машини в русі. Система автоматичного контролю ваги фіксує, які автомобілі порушують вагові та інші норми. Датчики діють по всій ширині траси в обох напрямках. Відповідно до нового закону про штрафування перевантажених фур, дані цієї системи будуть використовувати для накладання штрафів. Як саме це функціонуватиме?

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Пастка для вантажівок на аварійних мостах у ФРН (відео)

У Німеччині на деяких аварійних мостах забороняють рух вантажівок. За в'їзд на міст - штраф 500 євро і 2 місяці позбавлення водійських прав. Для недобросовісних фур ставлять пастки. (28.08.2018)  

В'їзду немає: суворі правила для вантажівок в Німеччині (відео)

У Київ через спеку тимчасого заборонено в'їзд вантажівкам удень, щоб вони не псували дороги. У ФРН для фур правила значно жорсткіші. Зокрема, вантажівкам обмежують рух, щоб не заважали спати. Більше - в сюжеті DW. (02.08.2018)  

TruCam проти порушників: як працює відеофіксація на дорогах (відео)

Патрульна поліція вже місяць фіксує перевищення швидкості руху за допомогою лазерного приладу TruCam. Поки на весь Київ їх лише два. Та незабаром все зміниться, а штрафи - зростуть, обіцяють у поліції. (23.11.2018)  

Фотофіксація порушень ПДР: як ловлять "гонщиків" у Німеччині (фотогалерея)

Уперше фіксувати перевищення швидкості за допомогою спеціальної техніки в Німеччині розпочали в 1950-тих. Цього року першому з приладів фотофіксації порушень правил дорожнього руху виповнюється 60. (27.01.2017)  

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Докладно

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