 Липень став найгарячішим місяцем в історії спостережень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2019

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Новини

Липень став найгарячішим місяцем в історії спостережень

У липні 2019 дослідники організації Copernicus, яка вивчає зміни клімату, зафіксували рекордну температуру на планеті.

Frankreich Paris - Hitzwelle (Getty Images/AFP/Z. Abdelkafi)

Середня температура на Землі в липні 2019 року побила попередній рекорд, встановлений в липні 2016 року. Це означає, що цьогорічний липень став найжаркішим місяцем в історії спостережень за погодою. Про це в  понеділок, 5 серпня, повідомляє організація Copernicus, яка вивчає зміни клімату.

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Дослідники підкреслюють, що липень традиційно є найтеплішим місяцем року. Але різниця в 0,04 градуса між липневою температорою 2016 та 2019 років є не значною, зазначають Copernicus. Водночас температура в 2019 році на 0,56 градуса більше, ніж середня температура між 1981 та 2010 роком, а також на 1,2 градуса тепліше, ніж в доіндустріальні часи.

За даними організації, червень 2019 року також був найжаркішим червнем в історії спостережень за погодою. У своїх дослідженнях Copernicus, яку фінансує ЄС, спирається на супутникові дані.

Нагадаємо, що в липні 2019 року від спеки найбільше постраждали західні країни ЄС, як-от Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди. У цих країнах були встановлені температурні рекорди. Науковці пов'язують спеку у Європі з глобальним потеплінням.

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  • Міста, які пручаються змінам клімату

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  • Масдар

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  • Маскат, Оман

    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

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  • Пасивний будинок

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    Архітектурні рішення для боротьби зі спекою

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    Автор: Сертан Сандерсон, Данило Білик


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