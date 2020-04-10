Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Несподівана знахідка - таку фреску готичної епохи виявили під час ремонтних робіт у східнонімецькому місті Цайц в землі Саксонія-Ангальт. Вона міститься в ніші на західному фасаді церкви Святого Михаїла (Kirche St. Michael). Раніше тут розташовувалася невелика каплиця, прибудована до будівлі. Після того, як каплицю знесли, ніша опинилася зовні, тож її замурували.

Експерти припускають, що раніше ця заглибина у стіні використовувалося для зберігання реліквій. Як повідомляє агентство новин dpa, на ранньоготичній фресці, створеній до 1500 року, голова Ісуса Христа оточена німбом. Після реставрації нішу накриють прозорим склом, щоб фреску можна було побачити.

У цьому храмі міститься ще кілька стародавніх фресок, а точніше - в іншій каплиці, що збереглася. Тривалий час її використовували для розміщення тут міхів, що нагнітали повітря в церковний орган. Фрески були створені в першій половині XVI століття.

На одній з фресок зображена п'єта - сцена оплакування Христа Дівою Марією в оточенні єпископів або святих. На іншій - Ісус Христос на хресті. Ці фрески раніше покривав прошарок побілки, яку знімали за допомогою скальпелів під лупами. Такий процес вимагав особливої обережності, тож тривав він довго.

Перша письмова згадка про церкву Святого Михаїла в Цайці датована 1154 роком. Вона мала вигляд романської базиліки, але згодом багато разів перебудовувалася.

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