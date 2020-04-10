 Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 10.07.2020

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Культура й стиль життя

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Ці фотографії зроблені у східнонімецькому місті Цайці. Під час ремонту місцевої церкви Святого Михаїла було виявлено ранньоготичне зображення Ісуса Христа.

Зображення Ісуса Христа в церкві в Цайці

Несподівана знахідка - таку фреску готичної епохи виявили під час ремонтних робіт у східнонімецькому місті Цайц в землі Саксонія-Ангальт. Вона міститься в ніші на західному фасаді церкви Святого Михаїла (Kirche St. Michael). Раніше тут розташовувалася невелика каплиця, прибудована до будівлі. Після того, як каплицю знесли, ніша опинилася зовні, тож її замурували. 

Експерти припускають, що раніше ця заглибина у стіні використовувалося для зберігання реліквій. Як повідомляє агентство новин dpa, на ранньоготичній фресці, створеній до 1500 року, голова Ісуса Христа оточена німбом. Після реставрації нішу накриють прозорим склом, щоб фреску можна було побачити. 

У цьому храмі міститься ще кілька стародавніх фресок, а точніше - в іншій каплиці, що збереглася. Тривалий час її використовували для розміщення тут міхів, що нагнітали повітря в церковний орган. Фрески були створені в першій половині XVI століття. 

Настінний середньовічний живопис
Настінний середньовічний живопис

На одній з фресок зображена п'єта - сцена оплакування Христа Дівою Марією в оточенні єпископів або святих. На іншій - Ісус Христос на хресті. Ці фрески раніше покривав прошарок побілки, яку знімали за допомогою скальпелів під лупами. Такий процес вимагав особливої обережності, тож тривав він довго. 

Церква Святого Михайла в Цайці
Церква Святого Михайла в Цайці

Перша письмова згадка про церкву Святого Михаїла в Цайці датована 1154 роком. Вона мала вигляд романської базиліки, але згодом багато разів перебудовувалася.

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

    Ще в Середні віки…

    …існували місця для роздумів і духовного заспокоєння подорожніх - хрести, розп'яття, каплички. Їх і сьогодні можна побачити на своєму шляху, як, наприклад, каплицю Вормедзед в Австрії.

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

    Ласкаво просимо!

    Запрошення відвідати храм в Екстері обрамляє великими літерами світлий вівтар церкви. Щороку тут бувають понад 30 тисяч людей.

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

    На переповнених автобанах Рурської області…

    …розташована Бохумська придорожня церква. Спершу - парафіяльний храм, потім - місце для молитви стомлених водіїв. На відміну від багатьох інших придорожних храмів, фасад цієї споруди виконаний у стриманому стилі Баугауза. Церква миттю світлішає, коли промені сонця потрапляють усередину крізь барвисті шибки.

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

    Сповнений світла

    Саме таким здається храм у Меденбаху, що поблизу Франкфурта-на-Майні. Над внутрішнім простором круто здіймається дах, крізь який можна милуватися небом та зірками. Цю церкву звели коштом приватного спонсора.

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

    Архітектурні особливості

    Це швидше правило для придорожніх церков, аніж виняток. Наприклад, каплиця Еммауса між Штутгартом і Зінгеном - кубічна, засклена спереду будівля. 13-метровий хрест біля входу видно здалеку. Подвір'я навколо церкви окреслене стіною, що відмежовує храм від довколишнього галасу.

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    Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі

    Схожа на космічний корабель

    Так нетипово виглядає придорожня церква в Зігерланді, відкрита наприкінці травня цього року. Її, як і багато інших придорожніх храмів, збудували за пожертви вірян.

    Автор: Клаус Даман, Аніта Грабська


  • Океанографічний музей у колишній церкві в Штральзунді

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Океанографічний музей

    Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.

  • Центр зі скелелазіння в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Центр зі скелелазіння

    Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.

  • Ресторан і коктейль-бар

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Ресторан і коктейль-бар

    Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.

  • Концертна зала в колишньому храмі

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Концертна зала

    Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.

  • Житловий будинок в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Житловий будинок

    А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.

  • Бібліотека та музей музичних інструментів у колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Бібліотека та музей музичних інструментів

    Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.

  • Музей монастирської культури під Падерборном

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музей монастирської культури

    П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.

  • Арт-галерея

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Арт-галерея

    Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.

  • Міський музей в колишній церкві

    На що перетворюють колишні церкви в Німеччині

    Музейна експозиція

    У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.

    Автор: Наталія Корольова


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