Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Несподівана знахідка - таку фреску готичної епохи виявили під час ремонтних робіт у східнонімецькому місті Цайц в землі Саксонія-Ангальт. Вона міститься в ніші на західному фасаді церкви Святого Михаїла (Kirche St. Michael). Раніше тут розташовувалася невелика каплиця, прибудована до будівлі. Після того, як каплицю знесли, ніша опинилася зовні, тож її замурували.
Експерти припускають, що раніше ця заглибина у стіні використовувалося для зберігання реліквій. Як повідомляє агентство новин dpa, на ранньоготичній фресці, створеній до 1500 року, голова Ісуса Христа оточена німбом. Після реставрації нішу накриють прозорим склом, щоб фреску можна було побачити.
У цьому храмі міститься ще кілька стародавніх фресок, а точніше - в іншій каплиці, що збереглася. Тривалий час її використовували для розміщення тут міхів, що нагнітали повітря в церковний орган. Фрески були створені в першій половині XVI століття.
На одній з фресок зображена п'єта - сцена оплакування Христа Дівою Марією в оточенні єпископів або святих. На іншій - Ісус Христос на хресті. Ці фрески раніше покривав прошарок побілки, яку знімали за допомогою скальпелів під лупами. Такий процес вимагав особливої обережності, тож тривав він довго.
Перша письмова згадка про церкву Святого Михаїла в Цайці датована 1154 роком. Вона мала вигляд романської базиліки, але згодом багато разів перебудовувалася.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Місця для роздумів
Довга дорога - це значний стрес, особливо на німецьких автобанах, де загального обмеження швидкості не існує. Близько 40 придорожніх церков у Німеччині пропонують водіям сповільнити шалений темп та приділити якийсь час собі та своєму душевному спокою.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Близько 300 тисяч подорожніх на рік
Стільки люду зупиняється щороку біля придорожньої церкви імені Святого Христофора неподалік від Баден-Бадена. Пірамідальний храм, збудований 1978 року, вабить багатьох імпозантною творчою естетикою, над якою попрацював митець Еміль Вахтер. Утім, сюди зазирають не лише мандрівники, а й місцева громада, для якої тут регулярно відбуваються служби.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Ще в Середні віки…
…існували місця для роздумів і духовного заспокоєння подорожніх - хрести, розп'яття, каплички. Їх і сьогодні можна побачити на своєму шляху, як, наприклад, каплицю Вормедзед в Австрії.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Одна з найстаріших придорожніх церков Німеччини…
…височіє в Екстері, між Білефельдом і Ганновером. Споруду звели в 1666 році, а як придорожню церкву почали використовувати з 1959-го. Євангелічна церква в Білефельді хотіла таким чином створити противагу першому католицькому придорожньому храму, який з'явився в баварському Адельсріді.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Спецслужби Божі
У придорожній церкві в Екстері постійно винаходять щось нове. Понад 500 років це був парафіяльний храм, понад 50 років - місце молитви для мандрівників. А віднедавна тут провадять спеціальні Служби Божі для поліцейських, пожежників та рятувальників - так звані "служби синіх ліхтарів".
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Ласкаво просимо!
Запрошення відвідати храм в Екстері обрамляє великими літерами світлий вівтар церкви. Щороку тут бувають понад 30 тисяч людей.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
На переповнених автобанах Рурської області…
…розташована Бохумська придорожня церква. Спершу - парафіяльний храм, потім - місце для молитви стомлених водіїв. На відміну від багатьох інших придорожних храмів, фасад цієї споруди виконаний у стриманому стилі Баугауза. Церква миттю світлішає, коли промені сонця потрапляють усередину крізь барвисті шибки.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Сповнений світла
Саме таким здається храм у Меденбаху, що поблизу Франкфурта-на-Майні. Над внутрішнім простором круто здіймається дах, крізь який можна милуватися небом та зірками. Цю церкву звели коштом приватного спонсора.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Архітектурні особливості
Це швидше правило для придорожніх церков, аніж виняток. Наприклад, каплиця Еммауса між Штутгартом і Зінгеном - кубічна, засклена спереду будівля. 13-метровий хрест біля входу видно здалеку. Подвір'я навколо церкви окреслене стіною, що відмежовує храм від довколишнього галасу.
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Церкви уздовж автобанів - місця перепочинку для душі
Схожа на космічний корабель
Так нетипово виглядає придорожня церква в Зігерланді, відкрита наприкінці травня цього року. Її, як і багато інших придорожніх храмів, збудували за пожертви вірян.
Автор: Клаус Даман, Аніта Грабська
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Океанографічний музей
Монастир Святої Катерини в Штральзунді - зразок північнонімецької готики та один з найстаріших храмів на узбережжі Балтійського моря. Його заснували у XIII столітті. Сьогодні в його стінах на трьох рівнях розмістили експозицію Океанографічного музею. Це один з прикладів того, як в Німеччині використовують приміщення колишніх церков, які закрилися через зменшення кількості парафіян.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Центр зі скелелазіння
Висока стеля та просторе приміщення - що іще потрібно для організації центру зі скелелазіння! Колишня церква Святого Петра у західнонімецькому місті Менхенгладбах ідеально для цього підійшла. Тож тепер перетворений на скеледром храм божий ніколи не залишається пустим.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Ресторан і коктейль-бар
Старовинну церкву Мартінікірхе в Білефельді сьогодні не впізнати. Після ремонту її переобладнали на ресторан та коктейль-бар класу "люкс". Від відвідувачів відбою немає. Столик слід замовляти щонайменше за кілька днів наперед.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Концертна зала
Майже 17 років минуло відтоді, як церква Марієнкірхе в Нойбранденбурзі (федеральна земля Мекленбург - Передня Померанія) стала розкішною концертною залою. Вона розрахована на 850 людей. У переобладнання колишнього храму божого інвестували майже 16 мільйонів євро.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Житловий будинок
А ось новоапостольську церкву в Офтердінгені неподалік Тюбінгена перетворили на житловий будинок. Належить він подружжю. В Німеччині таке - не рідкість. Багато колишніх храмів нині використовують для проживання, тим паче, що ціни на таку нерухомість не кусаються. Трапляється, що закриті сакральні споруди навіть виставляють на аукціон.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Бібліотека та музей музичних інструментів
Монастир Святого Магнуса, який збудували в баварському Фюссені в період з IX до XVIII століття, став прикладом поєднання різноманітних архітектурних стилів, зокрема й італійського барокко. Споруда добре збереглася і є однією з головних місцевих історичних пам'яток. Зараз в церкві розмістилися бібліотека та музей, в якому можна побачити колекцію лютень і скрипок, що їх виготовили майстри Фюссена.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Музей монастирської культури
П'ять з половиною столітть нараховує історія Дальгаймського монастиря під Падерборном (Північний Рейн - Вестфалія). За цей час він зазнав немало лихоліть та змін, але завжди впливав на життя міста. 2007 року тут відкрили унікальний Музей монастирської культури. Відвідувачі можуть ознайомитися, зокрема, зі старовинними рецептами пива та оглянути монастирську броварню, яке дуже добре збереглася.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Арт-галерея
Рафаель Яблонка - один з найвпливовіших галеристів Німеччині, Австрії та Швейцарії. В його арт-галереях можна побачити шедеври світового мистецтва. Нещодавно Яблонка відкрив новий філіал, спеціально для якого придбав "Каплицю Бема". Так називають колишню церкву Святої Урсули, яку звели в 1950-ті роки за проектом видатного німецького архітектора Ґотфріда Бема в містечку Гюрт під Кельном.
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На що перетворюють колишні церкви в Німеччині
Музейна експозиція
У колишньої монастирської церкви з саксонського Циттау з'явилася нова перспектива. Після реконструкції у будівлі розташували експозицію міського музею, в якій представили твори живопису та старовинні надгробки.
Автор: Наталія Корольова