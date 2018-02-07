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Місто Леуверден розташоване на півночі Нідерландів у провінції Фрисландія і є адміністративним центром цієї провінції. Кількість населення Леувардена становить приблизно 108500 осіб. 2018 року Леуварден разом з мальтійським містом Валлетта набув статусу "культурної столиці Європи". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.