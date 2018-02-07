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Леуварден

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леуварден".

Місто Леуверден розташоване на півночі Нідерландів у провінції Фрисландія і є адміністративним центром цієї провінції. Кількість населення Леувардена становить приблизно 108500 осіб. 2018 року Леуварден разом з мальтійським містом Валлетта набув статусу "культурної столиці Європи". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Знайомтеся: Леуварден - культурна столиця Європи 2018 (07.02.2018) 07.02.2018

Нідерландське місто Леуварден запрошує гостей на 300 різноманітних заходів протягом року, аби разом відсвяткувати почесне звання культурної столиці Європи 2018. Чим заслужив таку честь так званий "маленький Амстердам"?

Валлетта - культурна столиця Європи-2018 (25.01.2018) 25.01.2018

Найменша столиця ЄС - мальтійська Валлетта - отримала на рік титул "Культурної столиці Європи" разом з нідерландським Леуварденом. Дивіться, як святкували на Мальті та чим приваблива Валлетта.
Леуварден: батьківщина Мати Харі і культурна столиця Європи - 2018

Леуварден: батьківщина Мати Харі і культурна столиця Європи - 2018 09.01.2018

Культура не закінчується Ваттовим морем, що входить до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У тандемі з Валлеттою культурною столицею Європи в 2018 році є Леуварден в нідерландській Фрисландії.
Валлетта: культурна столиця з пошкодженим іміджем

Валлетта: культурна столиця з пошкодженим іміджем 08.01.2018

Мальта прагне виправити свій імідж проблемної й не дуже креативної країни, і тому не шкодує грошей на підготовку свого головного міста до "посади" культурної столиці Європи - 2018.
Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта

Культурні столиці Європи-2018: Леуварден і Валлетта 01.01.2018

Леуварден на півночі Нідерландів та столиця Мальти Валлетта отримали статус "Культурних столиць Європи-2018". Важко уявити собі ще більш різні міста - не лише за географією і кліматом, але й за програмою заходів.