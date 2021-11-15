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Лесбійки - гомосексуальні жінки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "лесбійство".
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Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.
Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.
Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
Донедавна священниками в німецькому селі Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим.
Навіщо ЛГБТІ-парам в Україні узаконювати стосунки? Що робити зі шлюбами, які українські геї та лесбійки укладають за кордоном? Розмова з розробником проєкту закону про цивільне партнерство Святославом Шереметом.