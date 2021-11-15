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Лесбійки

Лесбійки - гомосексуальні жінки. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "лесбійство".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем

Ганна Улюра: Гомосексуальність у сучасній українській прозі, або Райдуга, намальована простим олівцем 15.11.2021

"Щодо української квір-прози склалася доста дивна ситуація: її немає, але вона дратує", - Ганна Улюра, спеціально для DW.
ЄСПЛ: Польща має сплатити 10 тисяч євро за дискримінацію матері-лесбійки

ЄСПЛ: Польща має сплатити 10 тисяч євро за дискримінацію матері-лесбійки 16.09.2021

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення проти Польщі. Він постановив, що тамтешня влада позбавила жінку батьківських прав через її сексуальну орієнтацію.
Європарламент засудив порушення прав ЛГБТК у країнах ЄС

Європарламент засудив порушення прав ЛГБТК у країнах ЄС 14.09.2021

Європарламент ухвалив резолюцію, в якій розкритикував Румунію, Польщу та Угорщину за порушення прав сексуальних меншин та закликв гарантувати представникам ЛГБТК рівні права з гетеросексуалами.
Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео)

Як живеться представникам ЛГБТК у Німеччині? (відео) 27.07.2021

Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021)

ЛГБТК-спільнота у Німеччині: гомофобія, права і прайд (23.07.2021) 23.07.2021

Як живеться представникам спільноти ЛГБТК у Німеччині? Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд? Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців.

Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей

Орбан анонсував референдум в Угорщині щодо сексуального виховання дітей 21.07.2021

В угорців планують запитати, зокрема, чи підтримують вони, щоб дітям пропонували робити операції зі зміни статі.
Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео)

Пасторки-лесбійки в Німеччині, або Амінь по-іншому (відео) 19.07.2021

YouTube, церква і квір - чи сумісно це в Німеччині? Виявляється - цілком! Лесбійська пасторська сім'я доводить це в житті й розповідає про це на YouTube-каналі.

Як лесбійки стали пасторками і що вони показують у YouTube (19.07.2021) 19.07.2021

Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.
Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери

Угорщина: новий ворог Орбана - геї, лесбійки, бісексуали і трансгендери 08.07.2021

В Угорщині набрав чинності гомофобний закон за прикладом Росії під виглядом боротьби з педофілією - попри масові протести. Прем'єр-міністр Віктор Орбан використовує тему ЛГБТІК у власних політичних інтересах.
ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео)

ЛГБТ в українській армії: історія Влада Мірошниченка (відео) 25.06.2021

Коли війна прийшла в Луганськ, Влад Мірошниченко був ще підлітком. У 20 років він виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут. Каже, життя в окупації навчило цінувати свободу.

Переселенець з Луганська, солдат, відкритий гей: історія Влада Мірошниченка (25.06.2021) 25.06.2021

Влад Мірошниченко з Луганська у 20 років виїхав на підконтрольну територію та вступив у військо. В армії Влад зробив камінг-аут перед товаришами - каже, життя в окупації навчило його цінувати свободу.
Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав

Рух українських ЛГБТ-військових: на передовій за рівність прав 23.06.2021

Як це - бути геєм чи лесбійкою в армії? Чому ЛГБТ-люди з бойовим досвідом не дають силової відсічі гомофобам, які атакують правозахисні заходи? І навіщо їм "веселковий" підрозділ у ЗСУ? Репортаж DW.

Як лесбійки стали пасторками (20.05.2021) 20.05.2021

Донедавна священниками в німецькому селі Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим.
Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною

Коментар: Як Східна Європа стала гомофобною 12.03.2021

У чому причина нетерпимості до гомосексуалів у Східній Європі? Адже в питаннях сексуальної орієнтації країни цього регіону колись були значно толерантнішим за своїх західних сусідів, пише Норберт Маппес-Нідік.
Експерт про гомосексуальні партнерства: В Україні це потрібно десяткам тисяч пар

Експерт про гомосексуальні партнерства: В Україні це потрібно десяткам тисяч пар 25.01.2021

Навіщо ЛГБТІ-парам в Україні узаконювати стосунки? Що робити зі шлюбами, які українські геї та лесбійки укладають за кордоном? Розмова з розробником проєкту закону про цивільне партнерство Святославом Шереметом.
Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео)

Як ЛГБТ-пари в Україні намагаються узаконити стосунки (відео) 24.01.2021

Одностатеві шлюби та зареєстровані партнерства - звична практика у більшості країн ЄС. В Україні ж тисячі гомосексуальних пар не мають такого права. Коли "шлюб для всіх" прийде в Україну та навіщо це ЛГБТ?
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