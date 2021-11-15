Як лесбійки стали пасторками і що вони показують у YouTube (19.07.2021)

Донедавна священниками в німецькій громаді Айме завжди були лише чоловіки. Кілька років тому громаду поставили перед вибором: прийняти пасторську пару лесбійок або змиритися з тим, що через брак пасторів місце священика ще довго буде залишатися незайнятим. Дивіться, що з цього вийшло.