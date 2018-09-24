 Леонід Кучма натякнув, що може залишити ТКГ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Леонід Кучма натякнув, що може залишити ТКГ

Екс-президент України Леонід Кучма повідомив про наміри залишити Тристоронню контактну групу з врегулювання на Донбасі, коли досягне "свого критичного віку". Він поскаржився на "надто важкі розмови" у Мінську.

Леонід Кучма на перемовинах ТКГ у Мінську (фото з архіву)

Леонід Кучма на перемовинах ТКГ у Мінську (фото з архіву)

Колишній президент України Леонід Кучма (обіймав посаду у 1994-2005 роках) заявив у п'ятницю, 28 вересня, що завершить роботу в Тристоронній контактній групі  (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, коли досягне критичного віку.

"Я для себе вже давно прийняв рішення, коли я досягну свого критичного віку, я подякую всім, хто зі мною там (у ТКГ - Ред.) працював і піду, аби дати можливість попрацювати іншим", - сказав Кучма, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

DW.COM

Вибори в ОРДЛО суперечать "букві і духу" Мінських угод, заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Зайдік. Київ наполягає, що вибори можуть відбутися лише за українським законом. (19.09.2018)

У Мінську 28 лютого відбувається 82-й раунд переговорів Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. DW розпитала в Ольги Айвазовської з "Опори", що відбувається за лаштунками зустрічей. (28.02.2018)

Кучма зазначив, що працює у ТКГ на громадських засадах понад чотири роки і здійснив до 100 поїздок до Мінська.

"Коли я приїжджаю додому, я дві доби відходжу від цих зустрічей. (…) Там занадто важкі розмови", - розповів Кучма і наголосив, що хотів би, аби критики мінського процесу зрозуміли, що йому немає альтернативи.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України була створена у 2014 році для дипломатичного розв'язання конфлікту. На даний момент до складу контактної групи входять представник України Леонід Кучма, представник  Росії Борис Гризлов та представник ОБСЄ Мартін Зайдік.

Леоніду Кучмі 9 серпня цього року виповнилося 80 років.

Дивитись відео 01:29
Now live
01:29 хв

Меркель про німецьке пиво для Путіна і мінські угоди (12.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Меркель про німецьке пиво для Путіна і мінські угоди (12.03.2018)  

Також за темою

Minsk Verhandlungen Ostukraine Kutschma

Кучма: Вибори на Донбасі загрожують Мінському процесу 07.09.2018

Вибори ватажків та "депутатів" самопроголошених утворень на Донбасі ставлять під загрозу Мінський процес, заявив представник Києва на переговорах Леонід Кучма. Донецькі сепаратисти призначили нового ватажка.

Irina Gerashchenko Ukraine Kiev

Геращенко: Росія заблокувала процес обміну полоненими 05.09.2018

Російська сторона відмовилась від обміну полоненими з Україною. Про це заявила преставниця Києва на переговорах у Мінську.

Weißrussland Minsk Präsidentenpalast

Врегулювання конфлікту на Донбасі: у Мінську зібралась ТКГ 31.01.2018

Члени тристоронньої контактної групи вдруге цього року збираються у Мінську для обговорення врегулювання конфлікту на Донбасі.

Реклама

Докладно

Керівник Студії Квартал 95 Володимир Зеленський у рейтингах наздоганяє Петра Порошенка

Комік і музикант як альтернатива Порошенку

Сергій Руденко - про те, чому Вакарчук і Зеленський опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні. 

Ілон Маск

На Ілона Маска подали до суду, звинувативши в шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Маска в шахрайстві. Причина - заяви Маска, що Tesla стане приватною. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  