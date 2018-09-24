Леонід Кучма натякнув, що може залишити ТКГ

Колишній президент України Леонід Кучма (обіймав посаду у 1994-2005 роках) заявив у п'ятницю, 28 вересня, що завершить роботу в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, коли досягне критичного віку.

"Я для себе вже давно прийняв рішення, коли я досягну свого критичного віку, я подякую всім, хто зі мною там (у ТКГ - Ред.) працював і піду, аби дати можливість попрацювати іншим", - сказав Кучма, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Кучма зазначив, що працює у ТКГ на громадських засадах понад чотири роки і здійснив до 100 поїздок до Мінська.

"Коли я приїжджаю додому, я дві доби відходжу від цих зустрічей. (…) Там занадто важкі розмови", - розповів Кучма і наголосив, що хотів би, аби критики мінського процесу зрозуміли, що йому немає альтернативи.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Сході України була створена у 2014 році для дипломатичного розв'язання конфлікту. На даний момент до складу контактної групи входять представник України Леонід Кучма, представник Росії Борис Гризлов та представник ОБСЄ Мартін Зайдік.

Леоніду Кучмі 9 серпня цього року виповнилося 80 років.