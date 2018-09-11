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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Брежнєв". Леонід Брежнєв був радянським державним і партійним діячем.
Леонід Брежнєв обіймав посаду генерального секретаря ЦК КПРС з 1966 до 1982 року. У 1960-1964 та в 1977-1982 роках він був головою президії Верховної Ради СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.