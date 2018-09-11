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Леонід Брежнєв

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Леонід Брежнєв". Леонід Брежнєв був радянським державним і партійним діячем.

Леонід Брежнєв обіймав посаду генерального секретаря ЦК КПРС з 1966 до 1982 року. У 1960-1964 та в 1977-1982 роках він був головою президії Верховної Ради СРСР. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: Фальшива велич і реальний сором Сходу-2018

Коментар: Фальшива велич і реальний сором "Сходу-2018" 11.09.2018

Показові військові ігри, які Кремль влаштовує частково для себе, частково - щоб напустити туману на американців, на руку тільки липовому союзнику Росії - Китаю, вважає Костянтин Еггерт.
Німецька дослідниця історії: Путін ризикує повторити помилку Брежнєва

Німецька дослідниця історії: Путін ризикує повторити помилку Брежнєва 19.03.2018

Сузанне Шаттенберґ розповіла в інтерв'ю DW про невдалого актора Леоніда Брежнєва, про різницю періоду застою від сьогоднішньої Росії і про брежнєвську "дипломатію у плавках".
Незабутня Празька весна: чого насправді прагнув Александр Дубчек?

Незабутня "Празька весна": чого насправді прагнув Александр Дубчек? 05.01.2018

Перемога Александра Дубчека у 1968 році на виборах у Чехословаччині ознаменувала початок безпрецедентних демократичних реформ. Але мрію побудувати "соціалізм із людським обличчям" поховали під наступом радянських танків.

Найбільш видовищні поцілунки: від Брежнєва до прибульця (06.07.2016) 06.07.2016

6-го липня Всесвітній день поцілунків. DW підготувала підбірку поцілунків політиків, зірок і тварин.
Європейська преса: Путін знищує західні продукти так само, як сомалійські бойовики

Європейська преса: Путін знищує західні продукти так само, як сомалійські бойовики 07.08.2015

Видання у Європі критично реагували на знищення Москвою "контрабандних" продуктів харчування, порівнюючи Путіна як з фанатичними ісламістами, так і з керівниками СРСР.
Коментар: Держжах, або Україна як дзеркало страхів російської влади

Коментар: Держжах, або Україна як дзеркало страхів російської влади 10.04.2015

Федеральним телеканалам у Росії поставлено завдання запобігти "майдану" в країні. Поки що вони його виконують, вважає журналіст Костянтин Еггерт у спеціальному коментарі DW.
Брежнєв і Хонекер цілуватимуться в свіжих тонах

Брежнєв і Хонекер цілуватимуться в свіжих тонах 17.06.2009

Не виключено, що це – найдовша галерея світу, і напевно вона – найсимволічніша. Розташовану на понад 1 км решток Берлінського муру East Side Gallery нині реконструюють. Митців закликали відновлювати їхні картини.