 Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.06.2019

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Політика й суспільство

Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео)

Не як наркотик, а як ліки. Україна за крок до легалізації медичного канабісу. На легалізацію чекають тисячі важкохворих, зокрема на рак та епілепсію, щоб зменшити біль. А втім, чи є медичний канабіс панацеєю?

Cannabis gegen Schmerzen (HR)

Законопроект про легалізацію медичного канабісу чекає на розгляд у Верховній Раді

В Україні канабіс вважається небезпечним наркотиком і за його збут можна отримати до 12 років позбавлення волі. Також через таку заборону українські вчені не можуть проводити дослідження цієї рослини й орієнтуються на міжнародний досвід. Вже відомо, що відчуття так званого "кайфу" під час куріння марихуани викликає тетрагідроканабінол, а от інший компонент цих рослин - канабідіол має знеболювальний ефект. Саме з цієї речовини і виготовляють спреї, пігулки чи олій для сигарет, які зменшують біль хворих. Втім вплив цієї речовини ще вивчається і можуть бути серйозні побічні наслідки. 

 

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Легалізація медичного канабісу: досвід Великобританії

Восени минулого року у Великобританії легалізували медичний канабіс. Але ціни на нього залишаються високими, і для багатьох пацієнтів він досі є недоступним. (09.04.2019)  

Які шанси у Німеччини стати найбільшим у світі ринком медичного канабісу?

Застосування марихуани у медичних цілях легалізували у ФРН ще два роки тому. Однак поки що місцевий легальний ринок тільки стає на ноги, а матеріал імпортують з Канади. Та невдовзі це може змінитися. (05.04.2019)  

Легалайз в Україні: боротьба за "медикалізацію" марихуани

Поки на Заході легалізують використання марихуани в медичних та навіть рекреаційних цілях, українські активісти вимагають хоча б зниження кримінальної відповідальності за зберігання невеликої кількості канабісу. (31.10.2018)  

Плюси і мінуси легалізації медичного канабісу

В Україні триває дискусія навколо легалізації медичного канабісу. Відповідна петиція на сайті Ради набрала понад 25 тисяч підписів. Тепер вона має бути розглянута. Що ж таке канабіс і як його використовують? (13.03.2019)  

Аудіо й відео до теми

Марихуана "в законі": досвід інших країн (01.02.2019)  

А ви хотіли б вивчати марихуану? Тоді коледж в Канаді - для вас! (17.10.2018)  

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Медичний канабіс: чи варто легалізувати? (14.06.2019) 14.06.2019

Не як наркотик, а як ліки. І не плутати з Амстердамом. Україна за крок до легалізації медичного канабісу. Відповідний законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. На легалізацію чекають тисячі важкохворих, зокрема на рак та епілепсію, щоб зменшити біль. А втім, чи є медичний канабіс панацеєю?

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