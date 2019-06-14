Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео)

Не як наркотик, а як ліки. Україна за крок до легалізації медичного канабісу. На легалізацію чекають тисячі важкохворих, зокрема на рак та епілепсію, щоб зменшити біль. А втім, чи є медичний канабіс панацеєю?
В Україні канабіс вважається небезпечним наркотиком і за його збут можна отримати до 12 років позбавлення волі. Також через таку заборону українські вчені не можуть проводити дослідження цієї рослини й орієнтуються на міжнародний досвід. Вже відомо, що відчуття так званого "кайфу" під час куріння марихуани викликає тетрагідроканабінол, а от інший компонент цих рослин - канабідіол має знеболювальний ефект. Саме з цієї речовини і виготовляють спреї, пігулки чи олій для сигарет, які зменшують біль хворих. Втім вплив цієї речовини ще вивчається і можуть бути серйозні побічні наслідки.
Восени минулого року у Великобританії легалізували медичний канабіс. Але ціни на нього залишаються високими, і для багатьох пацієнтів він досі є недоступним. (09.04.2019)
Застосування марихуани у медичних цілях легалізували у ФРН ще два роки тому. Однак поки що місцевий легальний ринок тільки стає на ноги, а матеріал імпортують з Канади. Та невдовзі це може змінитися. (05.04.2019)
Поки на Заході легалізують використання марихуани в медичних та навіть рекреаційних цілях, українські активісти вимагають хоча б зниження кримінальної відповідальності за зберігання невеликої кількості канабісу. (31.10.2018)