Легалізація медичного канабісу: плюси і мінуси (відео)

В Україні канабіс вважається небезпечним наркотиком і за його збут можна отримати до 12 років позбавлення волі. Також через таку заборону українські вчені не можуть проводити дослідження цієї рослини й орієнтуються на міжнародний досвід. Вже відомо, що відчуття так званого "кайфу" під час куріння марихуани викликає тетрагідроканабінол, а от інший компонент цих рослин - канабідіол має знеболювальний ефект. Саме з цієї речовини і виготовляють спреї, пігулки чи олій для сигарет, які зменшують біль хворих. Втім вплив цієї речовини ще вивчається і можуть бути серйозні побічні наслідки.