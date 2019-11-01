 Лев Пономарьов заснував у Росії правозахисну громадянську коаліцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Лев Пономарьов заснував у Росії правозахисну громадянську коаліцію

Правозахисник Лев Пономарьов заснував у Росії замість руху "За права людини" громадянську коаліцію з тою ж назвою.

Лев Пономарьов

Лев Пономарьов (фото з архіву)

Російський правозахисник Лев Пономарьов оголосив про створення громадянської коаліції. Про це він заявив у суботу, 30 листопада, на з'їзді руху "За права людини", формально ліквідованого Верховним судом РФ на вимогу міністерства юстиції країни. Замість руху, що проіснував 22 роки, заснована нова правозахисна організація з тією ж назвою.

До складу коаліції увійде сама ця організація, політичний рух праволібералів "Вибір Росії" та формування "Громадянин та армія". Також до альянсу приєднаються протестувальники проти будівництва сміттєвого полігону "Шиєс" в Архангельській області, спілки родичів осіб, причетних до справ "Мережі", "Нової величі" та забороненої в РФ організації "Хізб-ут Тахрір", а також низка інших правозахисних та екологічних організацій, як-от Центр сприяння корінним нечисленним народам Півночі, зазначає агентство "Інтерфакс".

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Верховний суд РФ задовольнив позов міністерства юстиції країни і ліквідував правозахисний рух "За права людини", заснований Львом Пономарьовим. У русі збираються подати позов до Європейського суду з прав людини. (01.11.2019)

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З'їзд "За права людини" відбувся, незважаючи на те, що організаторам довелося поміняти майданчик його проведення. За словами Пономарьова, йому зателефонували власники приміщення та повідомили, що їх попросили зробити так, щоб захід "було скасовано".

Нагадаємо, що 1 листопада Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію руху "За права людини" за позовом міністерства юстиції країни. "Суд постановив: ліквідувати Загальноросійський громадський рух захисту прав людини "За права людини", його структурні підрозділи, виключити відомості про них з Єдиного реєстру юридичних осіб", - ідеться в рішенні.

Цьому рішенню передувала позапланова перевірка. Після неї міністерство юстиції РФ дійшло висновку про нібито безліч порушень російського законодавства, які, за версією міністерства, були скоєні як самим Пономарьовим, так і його рухом.

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