 Лауреат ″Оскара″ Кевін Спейсі постане перед судом у США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.12.2018

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Новини

Лауреат "Оскара" Кевін Спейсі постане перед судом у США

Американського актора Кевіна Спейсі звинувачують у сексуальних домаганнях до 18-річного юнака. Інцидент стався два роки тому.

Кевін Спейсі на врученні премії Тоні у 2017 році

Кевін Спейсі на врученні премії "Тоні" у 2017 році

Двічі лауреат премії "Оскар" і зірка серіалу "Картковий будинок" Кевін Спейсі постане перед судом за звинуваченням у сексуальних домаганнях до 18-річного юнака два роки тому. Слухання призначені на 7 січня в суді штату Массачусетс, повідомили в прокуратурі штату у понеділок, 24 грудня, пише новинна агенція AFP.

Прокуратура не назвала імені ймовірного потерпілого. Однак колишня ведуча новин з Бостона Гізер Анру минулоріч зробила заяву, що поліція розслідує скаргу її сина на Спейсі. Тоді 18-річний юнак заявив, що актор "Карткового будинку" і "Краси по-американськи" у 2016 році спершу напоїв його алкоголем, а потім сексуально домагався.

Нагадаємо, що у 2017 році Спейсі вже закидали спробу сексуальних домагань. Актор Ентоні Репп заявив про сексуальні домагання з боку Спейсі, що начебто мали місце у 1986 році, коли Реппу було 14 років, і він грав в бродвейському мюзиклі. 

Спейсі заявив, що розповідь Реппа нажахала його, оскільки він не пам'ятав зустрічі, яка, можливо, сталася більше 30 років тому. У той же час він додав, що якщо описане - правда, то він повинен висловити Ентоні Реппу "найщиріші вибачення за те, що можна назвати абсолютно невідповідною поведінкою в п'яному вигляді".

Після інциденту Спейсі також написав у своєму мікроблозі Twitter, що все життя був бісексуалом, а тепер віддає перевагу чоловікам. Він наголосив, що його найближчому оточенню відомо про те, що в його житті були романи і любовні відносини як з жінками, так і з чоловіками.

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