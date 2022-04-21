"Українці переможуть" - міністр оборони Латвії про загрозу з боку Росії, членство України в ЄС і ядерні погрози Путіна (08.03.20

НАТО посилює східний фланг, надсилаючи додаткові війська в Польщу й країни Балтії. Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? І що думають про євроатлантичні перспективи України? Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю DW.