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НАТО посилює східний фланг, надсилаючи додаткові війська в Польщу й країни Балтії. Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? І що думають про євроатлантичні перспективи України? Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю DW.
Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.