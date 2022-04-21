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Латвія

Естонія та Латвія визнали російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу

Естонія та Латвія визнали російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу 21.04.2022

57-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події четверга, 21 квітня.
Латвія розпочинає військові навчання за участю підрозділів НАТО

Латвія розпочинає військові навчання за участю підрозділів НАТО 18.04.2022

Загальна ціль навчань - покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань.
Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва

Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва 13.04.2022

До Києва їдуть лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії, аби показати підтримку українцям. У столиці в них запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Латвія скасовує золоті візи для росіян та білорусів

Латвія скасовує "золоті візи" для росіян та білорусів 07.04.2022

Відповідні поправки до закону "Про імміграцію" ухвалив парламент країни. Видача документів припиняється до 30 червня 2023 року.
Німеччина висилає 40 російських дипломатів

Німеччина висилає 40 російських дипломатів 04.04.2022

ФРН оголошує небажаними значну кількість співробітників посольства РФ, які щодня працювали "проти свободи і згуртованості" країни. Росія пообіцяла відповісти "на цей злісний акт німецької політичної машини".
Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів

Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів 18.03.2022

Болгарія, Естонія, Латвія та Литва оголосили персонами нон грата загалом 20 російських дипломатів. У Москві пригрозили дзеркальними заходами.
Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги

Московський корпункт Deutsche Welle переїздить до Риги 08.03.2022

Медіакомпанія продовжить робити все можливе в технічному та організаційному плані, щоби забезпечити аудиторію в Росії та в усьому світі важливою інформацією, заявив гендиректор DW Петер Лімбурґ.

"Українці переможуть" - міністр оборони Латвії про загрозу з боку Росії, членство України в ЄС і ядерні погрози Путіна (08.03.20 08.03.2022

НАТО посилює східний фланг, надсилаючи додаткові війська в Польщу й країни Балтії. Чи готові в Латвії до можливої агресії Путіна? Чому вірять в перемогу українців? І що думають про євроатлантичні перспективи України? Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс в інтерв'ю DW.

Латвійцям законом дозволили воювати за Україну

Латвійцям законом дозволили воювати за Україну 28.02.2022

Сейм Латвії змінив законодавство, аби громадяни країни могли офіційно воювати за Україну. Досі у підрозділах іноземних держав служити було заборонено.
Латвія закликає ЄС до запровадження санкцій у разі визнання Росією ЛДНР

Латвія закликає ЄС до запровадження санкцій у разі визнання Росією "ЛДНР" 15.02.2022

Міністр закордонних справ Латвії заявив, що Євросоюз має запровадити санкції щодо РФ у разі визнання Москвою "незалежності" самопроголошених республік на Донбасі.

Прем'єр Латвії про війська РФ: Це дестабілізує увесь регіон

Прем'єр Латвії про війська РФ: Це дестабілізує увесь регіон 11.02.2022

На тлі нарощування Росією військ поблизу України необхідно посилити присутність НАТО на східному фланзі, зокрема у країнах Балтії, заявив Кріш'яніс Каріньш в інтерв'ю DW.
Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту

Латвія ухвалила закон про компенсації жертвам Голокосту 11.02.2022

Згідно з новим законом, єврейській громаді Латвії з 2023 року протягом десяти років перерахують 40 мільйонів євро, щорічно по 4 мільйони євро.
Шольц очікує від РФ чітких кроків щодо деескалації ситуації навколо України

Шольц очікує від РФ чітких кроків щодо деескалації ситуації навколо України 11.02.2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Москву вжити заходів для зменшення напруги, викликаної великою кількістю російських військ поблизу українського кордону.
Як лікарям погрожують смертю за щеплення - Європа у фокусі (відео)

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ.

Як лікарям погрожують смертю за щеплення - "Європа у фокусі" (07.02.2022) 07.02.2022

Україна: як живуть місцеві неподалік лінії зіткнення. Австрія: антивакцинатори погрожують лікарям через щеплення. Великобританія: право на мирний протест під загрозою? Іспанія: "чайки-детективи" проти нелегальних сміттєзвалищ. Латвія: як зробити власну трасу для бобслею.

Загроза вторгнення РФ в Україну: Польща і Латвія розчаровані реакцією ФРН

Загроза вторгнення РФ в Україну: Польща і Латвія розчаровані реакцією ФРН 25.01.2022

Прем'єр Польщі Моравецький вважає, що рішення ФРН заблокувати Естонії надання Україні військової підтримки розчаровує. Міністр оборони Латвії вважає, що у ФРН більше не розуміють, що таке політика стримування.
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