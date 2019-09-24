 Латвія та Литва частково бойкотують сесію ПАРЄ із солідарності з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Латвія та Литва частково бойкотують сесію ПАРЄ із солідарності з Україною

Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи почалась без участі України, яка протестує проти повернення до ПАРЄ Росії. До часткового бойкоту приєдналися делегації з Латвії та Литви.

У Страсбурзі відкрилась осіння сесія ПАРЄ

У Страсбурзі відкрилась осіння сесія ПАРЄ

Делегації Латвії та Литви в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) частково бойкотуватимуть осінню сесію асамблеї із солідарності з Україною. Про це я понеділок, 30 вересня, в день відкриття сесії заявила очільниця делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере, передає агенція dpa. Члени делегації країни, однак, продовжать працювати в політичних групах та комітетах, йдеться в повідомленні латвійського парламенту.

Тим часом до Страсбурга на сесію ПАРЄ приїхали лише двоє з чотирьох членів литовської делегації, повідомила агенція BNS. Двоє інших представників країни таким чином висловлюють свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.

Як відомо, делегація України вирішила не брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення до неї Росії без виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України. Під час відкриття сесії президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з цього приводу. "Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - цитує її агенція "Укрінформ".

DW.COM

Українська делегація не поїде на найближчу сесію ПАРЄ, повідомив голова комітету ВР Богдан Яременко. Утім, народний депутат Олексій Гончаренко каже, що окремі представники делегації мають намір взяти участь у сесії ПАРЄ. (21.09.2019)

Росія перерахувала Раді Європи залишок боргу обсягом 54,7 мільйона євро. Це - несплачені внески за 2017 та 2018 роки, коли російська делегація не мала права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи (04.09.2019)

Нагадаємо, що в квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Однак 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула російській делегації повноваження. 26 червня на знак протесту проти цього рішення українська делегація та делегації ще шести країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини) залишили засідання ПАРЄ.

Також на знак протесту проти повернення Росії українська делегація вирішила не брати участь в осінній сесії. За даними члена української делегації в ПАРЄ, народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, кілька членів делегації приїхали до асамблеї "для неформальної роботи, проведення консультацій тощо".

Дивитись відео 00:55

Лавров vs. Геращенко: скандальне рішення ПАРЄ по Росії (25.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Лавров vs. Геращенко: скандальне рішення ПАРЄ по Росії (25.06.2019)  

Також за темою

Frankreich | Parlamentarische Versammlung des Europarates PACE

(Не)участь України у сесії ПАРЄ: Делегації не буде, але депутати поїдуть 24.09.2019

Нова українська делегація в ПАРЄ не братиме участі у жовтневій сесії асамблеї. Інтереси України на ній відстоюватимуть колишні члени делегації. Експерти вважають це рішення прийнятним, але тимчасовим.

Frankreich Gebäude des Europarates in Straßburg

Правозахисники про повернення Росії в ПАРЄ: аргументи за і проти 25.06.2019

ПАРЄ дала російській делегації "зелене світло" для роботи в асамблеї. Спроби українських депутатів не допустити повернення їхніх повноважень поки безуспішні. Противники є і серед російських правозахисників.

Frankreich Gebäude des Europarates in Straßburg

Коментар: Повернення Росії в ПАРЄ - тріумф Путіна 26.06.2019

Те, що Росії йдеться про Раду Європи в контексті захисту прав людини, неприпустима ілюзія. Для неї скасування санкцій, запроваджених через агресію проти України, є тріумфом, вважає оглядач FAZ Райнгард Везер.

Реклама

Докладно

Олександр Данилюк звільнений з посади секретаря РНБО

Звільнення Данилюка: Коломойський та інші версії

В очах міжнародних партнерів України відставка секретаря РНБО Олександра Данилюка стане негативним і тривожним сигналом.  

На новій купюрі буде зображений засновник і перший президент Академії наук України Володимир Вернадський

Гривня входить в епоху трьох нулів

В Україні з першого жовтня вилучають з обігу дрібні монети. Натомість невдовзі з'явиться купюра у тисячу гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  