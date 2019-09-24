Латвія та Литва частково бойкотують сесію ПАРЄ із солідарності з Україною

Делегації Латвії та Литви в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) частково бойкотуватимуть осінню сесію асамблеї із солідарності з Україною. Про це я понеділок, 30 вересня, в день відкриття сесії заявила очільниця делегації Латвії Інес Лібіна-Егнере, передає агенція dpa. Члени делегації країни, однак, продовжать працювати в політичних групах та комітетах, йдеться в повідомленні латвійського парламенту.

Тим часом до Страсбурга на сесію ПАРЄ приїхали лише двоє з чотирьох членів литовської делегації, повідомила агенція BNS. Двоє інших представників країни таким чином висловлюють свій протест проти повернення Росії до складу асамблеї.

Як відомо, делегація України вирішила не брати участь в осінній сесії ПАРЄ через повернення до неї Росії без виконання вимог резолюцій асамблеї, схвалених у відповідь на російську агресію проти України. Під час відкриття сесії президентка ПАРЄ Ліліан Морі Паск'є висловила жаль з цього приводу. "Україна може розраховувати на нашу повну підтримку. У цьому зв'язку я розчарована, що український парламент не подав повноваження своєї нової делегації до відкриття цієї сесії", - цитує її агенція "Укрінформ".

Нагадаємо, що в квітні 2014 року ПАРЄ позбавила права голосу російську делегацію через анексію Росією українського Криму. На знак протесту російські депутати не брали участі в роботі ПАРЄ з 2016 року. Однак 25 червня 2019 року ПАРЄ повернула російській делегації повноваження. 26 червня на знак протесту проти цього рішення українська делегація та делегації ще шести країн (Грузії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини) залишили засідання ПАРЄ.

Також на знак протесту проти повернення Росії українська делегація вирішила не брати участь в осінній сесії. За даними члена української делегації в ПАРЄ, народного депутата фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, кілька членів делегації приїхали до асамблеї "для неформальної роботи, проведення консультацій тощо".