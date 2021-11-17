Ласкаво просимо на бета-версію нового сайту DW!

Ця бета-версія сайту DW є першим кроком до нашого майбутнього готового продукту. Вона ще не працює повноцінно, але цього функціоналу, на нашу думку, достатньо, щоб Ви вже могли насолоджуватися новою версією DW. Спершу бета-версію було запущено для DW португальською мовою, згодом - турецькою та англійською, а тепер черга дійшла й до DW українською. Усі інші мовні версії DW, яких загалом 30, також поступово перейдуть на нову версію сайту.

У цій версії ми змінили вигляд та спосіб подачі нашого контенту для користувачів. Таким чином ми робимо наші цифрові платформи ще зручнішими для користування та інтуїтивно зрозумілішими.

При цьому важливо зазначити, що не весь знайомий Вам контент стане доступним одразу, а деякі речі мають інший вигляд, ніж Ви звикли. Ми впевнені, що нова версія сайту DW Вам сподобається, і просимо Вас допомогти нам ще краще адаптувати його до Ваших потреб та очікувань.

Поділіться з нами Вашою думкою, скориставшись бета-формою для зворотного зв'язку.

Що нового?

Ви як користувач та користувачка DW перебуваєте у центрі нашої уваги. Тому:

бета-версію сайту оптимізовано для смартфонів та планшетів;

бета-версію сайту оптимізовано для смартфонів та планшетів; бета-версія сайту, незалежно від типу пристрою, з якого Ви на неї заходите, завжди має однакову структуру, що має спростити навігацію вмістом сайту;

бета-версія сайту, незалежно від типу пристрою, з якого Ви на неї заходите, завжди має однакову структуру, що має спростити навігацію вмістом сайту; Ви зручно знайдете один біля одного будь-який тип контенту - аудіо, відео, статті чи фотогалереї;

Ви зручно знайдете один біля одного будь-який тип контенту - аудіо, відео, статті чи фотогалереї; Ви більше дізнаєтеся про наших журналісток та журналістів, які пишуть для вас розслідування, статті, знімають та готують відеосюжети або аудіоподкасти.

Тим часом ми продовжуємо працювати над розвитком сайту DW, на черзі - нові корисні та захопливі функціональні можливості!

Ми сподіваємося, що наш новий цифровий продукт Вас переконає й що Ви й надалі залишатиметеся з нами.