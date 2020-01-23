Лавров: РФ не проти знову обмінятись послами з Україною

Росія готова прийняти нового українського посла у Москві та повернути посла РФ до Києва в разі ухвалення відповідного рішення українським президентом Володимиром Зеленським. Про це міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив в інтерв'ю виданню "Российская газета", опублікованому у понеділок, 10 лютого.

Лавров однак наполіг на тому, що винною у згортанні відносин між двома країнами є українська сторона. "Це не через нас: українська сторона відкликала посла, погрожувала розірвати дипвідносини. Зараз, щоправда, ніби хтось там згадував про ймовірність рішення Зеленського повернути послів. Ми не будемо проти", - заявив міністр.

Лавров про Клімкіна та Пристайка

Також в інтерв'ю глава російського МЗС заявив, що лише одного разу спілкувався "наживо" з чинним українським колегою Вадимом Пристайком під час саміту у "нормандському форматі" в грудні минулого року. Натомість з попередником Пристайка Павлом Клімкіним йому довелося неодноразово спілкуватися на полях різних заходів.

Раніше Вадим Пристайко заявляв, що Київ не планує призначати посла України в РФ

"Не скажу, що це були якісь агресивні розмови. Багато українських партнерів у бесідах намагаються прагматично підходити до проблем, які існують", - розповів Лавров.

Водночас Лавров додав, що на публіці майже кожен із українських співрозмовників говорить зовсім по-іншому. Глава МЗС Росії спробував пояснити це суспільним запитом та впливом "націоналістів усіх мастей", на який мають оглядатися "нормальні політики".

"Але ми зацікавлені у контактах", - зазначив Лавров.

Посольства РФ і України без послів

Зараз ні РФ в Україні, України в Росії не мають послів, посольствами керують тимчасові повірені у справах. Україна відкликала свого посла у Росії після анексії Криму та початку війни на Донбасі у 2014 році. А після відставки у 2016 році дипломатичного представника РФ в Україні Михайла Зурабова Київ не надав згоди на призначення його наступника Михайла Бабича.

Влітку минулого року тоді ще заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко заявив, що Київ поки не збирається призначати нового посла у РФ.