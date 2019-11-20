 Лавров розповів, що Моква вимагатиме на саміті в ″нормандському форматі″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2019

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Новини

Лавров розповів, що Моква вимагатиме на саміті в "нормандському форматі"

Під час саміту у "нормандському форматі" Росія закличе Україну вести переговори з сепаратистами на Донбасі, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров

Очільник російського МЗС Сергій Лавров

Москва на саміті "нормандської четвірки", який відбудеться у Парижі 9 грудня, закличе Київ до прямого діалогу з Донбасом. Про це у середу, 27 листопада, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

"Ми чули від колишньої адміністрації в Україні, від минулого режиму заяви про те, що вони ніколи не вестимуть прямих переговорів із Донецьком і Луганськом. Чули й від представників уже нової адміністрації президента Зеленського такі висловлювання, так само як інші заяви, які не те що ставлять під сумнів, а означають відмову від виконання Мінських домовленостей", - заявив він, передає агенція "Інтерфакс".

За словами Лаврова, ці питання будуть обговорені під час саміту "нормандської четвірки". "Я гадаю, там президент Зеленський повинен буде докладно викласти, як він бачить сам свої дії щодо виконання Мінських домовленостей", - додав Лавров.

За словами очільника російського МЗС, Росія не може самостійно виконати Мінські домовленості, оскільки вона не є їхньою стороною. "Росія як член "нормандської четвірки", сформувала рамки, які лягли в основу Мінських домовленостей. І ці домовленості передбачають розв'язання всіх питань через прямі переговори між Києвом, Донецьком і Луганськом", - заявив Лавров.

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися

Водночас, як повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, під час саміту у Парижі може відбутися особиста зустріч президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна, . "Я думаю, що до цього справа йде, щоб провести окрему зустріч. Адже вони будуть в одному приміщенні, звісно, вони переговорять один з одним", - сказав він.

За словами Ушакова, програма саміту складатиметься з переговорів, робочого обіду та пресконференції. Поки не повідомлялося, чи буде пресконференція за участю всіх учасників заходу.

DW.COM

Переговори у форматі "нормандської четвірки" зрушили з мертвої точки. Вже відома дата саміту лідерів України, Росії, Франції і Німеччини. Тим часом зростає тиск на Київ в одному принциповому для Москви питанні. (19.11.2019)

Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з Володимиром Путіним майбутній саміт "нормандської четвірки" у Парижі. (26.11.2019)

Український президент Володимир Зеленський цього ж дня заявив, що хотів би чіткого розуміння, коли і як можна зупинити війну на Донбасі. "Ми не очікуємо, що завтра припинимо війну, але я хочу чіткого розуміння, як президент України, коли і як ми можемо зупинити війну", - сказав він на брифінгу у Вільнюсі. Він також зазначив, що готовий до двосторонніх переговорів в рамках саміту "нормандської четвірки". "Я впевнений, що там може бути формат і з пані Меркель, і з паном Макроном, і з паном Путіним. Ми готові до будь-яких форматів у форматі "нормандської четвірки" говорити про це", - зазначив він.

Як повідомлялося, перша зустріч "нормандської четвірки" за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції для переговорів щодо ситуації на Донбасі відбулась у 2014 році. Востаннє саміт відбувся восени 2016 року в Берліні.

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