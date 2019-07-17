Лавров привітав заяви "нової команди" з України щодо Донбасу

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що є всі підстави вважати, що нове керівництво України виконуватиме Мінські угоди. "Є підстави вважати, що, на відміну від режиму Порошенка, нова команда прагнутиме по-чесному виконувати Мінські домовленості", - сказав Лавров на спільній прес-конференції з главою МЗС ФРН Гайком Маасом (Heiko Maas) у Кенігсвінтері неподалік Бонна у четвер, 18 липня

"Ті заяви, які робляться з Києва, про те, що це їхні наміри - виконати все, про що домовилися в Мінську в лютому 2015 року, ми активно вітаємо. Подивимось, як вони втілюватимуться в практичні справи. Принаймні, будемо робити все, щоб цьому сприяти", - додав він.

Також глава російського МЗС заявив, що Москва готова вести переговори щодо збереження транзиту російського газу до Європи через Україну "на економічно обґрунтованих та здатних до реалізації на практиці умовах".

У свою чергу Гайко Маас знову закликав Москву звільнити 24 українських моряків, яким напередодні продовжили арешт. Він також заявив, що наразі вбачає в конфлікті на Донбасі "момент для конструктивних дій з боку всіх сторін", і додав, що останнім часом побачив у цьому питанні "позитивні сигнали". Крім того, Маас висловив сподівання, що режим припинення вогню, який має початися на сході України 21 липня, буде дотриманий.

Зустріч Мааса і Лаврова відбулась в рамках Петербурзького діалогу - форуму громадянських суспільств Німеччини та Росії, який відбувається з 2001 року. З часу анексії Росією українського Криму у 2014 році міністри закордонних справ ФРН та Росії зустрічались у цьому форматі вперше.