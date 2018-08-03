Лавров назвав умови для проведення саміту "нормандської четвірки"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров вважає, що саміт "нормандської четвірки" може відбутися тільки після втілення в життя раніше ухвалених домовленостей. Про це Лавров заявив у неділю, 12 серпня, в Казахстані, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна". Країнами "нормандської четвірки", як відомо, є Німеччина, Франція, Україна та Росія.

"Ми за те, щоб "нормандська четвірка" активно працювала, але щоб ці зустрічі не закінчувалися домовленостями, які не виконуються", - зазначив міністр. Мова йде про розведення сил військ у певних населених пунктах на Донбасі. "Під час цих самітів (...) самі лідери на карті позначили три населені пункти, в яких мало відбутися розведення сил і засобів", - сказав Лавров.

За словами російського урядовця, у двох населених пунктах таке розведення відбулося, в третьому, у Станиці Луганській, - ні. Відповідальність за зволікання з розведенням там сил Лавров поклав на українську сторону.

Другою домовленістю, яку необхідно виконати, перш ніж скликати саміт "нормандської четвірки", Лавров назвав реалізацію "формули Штайнмаєра" про спосіб набуття чинності закону про особливий статус Донбасу.

"Тому ми попросили наших колег, які хочуть "нормандську четвірку" знову збирати на найвищому рівні, все-таки хоча б з поваги до глав держав зробити це після того, як попередні угоди буде втілено в життя", - підсумував він.

Нагадаємо, остання зустріч представників МЗС Німеччини, Франції, України та Росії щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбулася 26 липня в Берліні. Це були політичні директори. А міністри закордонних справ останні переговори - після перерви у майже півтора року - провели 11 червня.