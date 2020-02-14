 Лавров назвав умови для нового саміту ″нормандської четвірки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

Лавров назвав умови для нового саміту "нормандської четвірки"

Новий саміт у "нормандському форматі" можна скликати тільки після того, як будуть реалізовані рішення попереднього, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров (архівне фото)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров озвучив умови для проведення наступного саміту лідерів "нормандської четвірки" - Німеччини, Франції, Росії та України. 

DW.COM

Про підсумки саміту "нормандської четвірки" у Парижі - в інтерв'ю DW з експертом німецького фонду "Наука і політика" Штеффеном Галлінґом. (10.12.2019)

Саміт лідерів Франції, Німеччини, України і Росії у Парижі, головною темою якого було врегулювання конфлікту на Донбасі, не приніс прориву. Однак перевершив очікування, які були близькими до нуля. (10.12.2019)

У Єлисейському палаці переговори у чотиристоронньому форматі перервали для зустрічі Зеленського та Путіна. Раніше Анґела Меркель та Еммануель Макрон зустрілися почергово з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. (09.12.2019)

Росія на зустрічі ТКГ в Мінську закликала Україну почати вести прямі переговори з бойовиками так званих "ДНР" і "ЛНР" та подовжити дію закону про особливий статус Донбасу. (12.11.2019)

"Підстави (для проведення наступного саміту "нормандської четвірки" - Ред.) можуть з'явитися тільки в одному разі: якщо рішення попереднього саміту, який відбувся в Парижі в грудні, будуть виконані", - сказав Лавров у понеділок, 17 лютого, під час пресконференції в Мюнхені, цитує інформагенція "Інтерфакс".

"Поки ми прогресу на жодному з напрямків не спостерігаємо", - додав російський урядовець. Крім того, Лавров дорівкнув українській владі в тому, що розведення сил і засобів на лінії зіткнення "гальмується Києвом". "Було погоджено розведення тільки в трьох конкретних населених пунктах. Ці три конкретних пункти досі узгоджуються, ми бачимо відсутність великого бажання української сторони на цю тему домовлятися", - сказав російський міністр.

Росія не бачить прогресу

На думку Лаврова, немає прогресу і щодо взаємодії з розмінування, і щодо "імплементації "формули Штайнмайера" і закріплення статусу Донбасу в українському законодавстві". Російський урядовець переконаний, що "тут усе впирається в алогічне небажання української влади, як за Порошенка, так і за Зеленського зараз, виконувати вимоги мінських домовленостей".

Крім того, за словами Лаврова, необхідно не тільки виконати рішення попереднього саміту, а й підготувати нові конкретні рішення. "Тому коли ми чуємо заяви колег по "нормандському формату", про квітень як дату скликання саміту, це тільки побажання, ідеї, які висловлюються, але не більше того", - сказав Лавров.

Як повідомлялося, під час Мюнхенської конференції з безпеки у суботу, 15 лютого, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що саміт наступний "нормандської четвірки" відбудеться у квітні. 

Саміт "нормандської четвірки" у Парижі

Під час переговорів у "нормандському форматі" у Парижі 9 грудня 2019 року лідери України, Росії, Німеччини та Франції домовилися про повне припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року, а також про обмін утримуваними у форматі "всіх на всіх", починаючи зі "всіх встановлених на всіх встановлених", також до кінця минулого року. Обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО зрештою відбувся 29 грудня.

Серед інших погоджених у Парижі заходів - розведення сил на трьох додаткових ділянках до кінця березня 2020 року, відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду, а також підтримка заходів із розмінування. У комюніке також наголошувалося, що моніторингова місія ОБСЄ повинна мати можливість працювати на всій території України для повної імплементації свого мандату. Лідери країн "нормандської четвірки" погодилися провести ще одну зустріч через чотири місяці, щоб обговорити політичні та безпекові умови, зокрема, для організації місцевих виборів у ОРДЛО.

Дивитись відео 03:58

"Нормандський" саміт у Парижі: успіх без прориву (10.12.2019)

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