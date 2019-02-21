 Лавров лякає ″провокацією″ Києва в Керченській протоці, Клімкін же хоче ″здивувати″ РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Лавров лякає "провокацією" Києва в Керченській протоці, Клімкін же хоче "здивувати" РФ

Україна за участі НАТО готується до "чергової провокації" в Керченській протоці, стверджує глава МЗС РФ Сергій Лавров. Натомість український міністр Павло Клімкін сподівається "здивувати Росію" на морі.

Керченська протока

З березня 2014 року Росія цілком контролює Керченську протоку

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що Україна за участі представників Північноатлантичного альянсу (НАТО) готує "провокацію" в Керченській протоці, маючи на увазі прохід кораблів протокою. Про це глава МЗС РФ розповів у четвер, 21 лютого, в Москві під час зустрічі з представниками Асоціації європейського бізнесу.

Лавров у виступі запевняв, що керівництво України готує "наступну незаконну спробу прориву без будь-яких запитів". Лавров каже, що Київ опитує "країни НАТО з запрошенням направити своїх представників на ці кораблі для того, щоб спільно з НАТО прориватися через Керченську протоку", цитує інформагенція "Інтерфакс".

Хто "протиснув" нові санкції проти РФ?

На зустрічі з представниками бізнесу керівник російського дипломатичного відомства згадав також і тему розширення санкцій ЄС проти Росії. "Днями Євросоюз в черговий раз піддався тиску своїх внутрішніх русофобів, США й України", - запевнив Лавров. У розмові з бізнесменами головний російський дипломат нарікав на "демонізацію Росії в очах широкої європейської громадськості". Він також наголосив, що в НАТО, крім Македонії та інших балканських країн, "настійливо втягують" Україну та Грузію.

Як повідомлялося, 18 лютого глави МЗС країн ЄС досягли консенсусу щодо необхідності запровадити додаткові санкції проти РФ через інцидент у Керченській протоці. Щоправда, йдеться лише про персональні обмежувальні заходи. За інформацією джерела DW, вони торкнуться восьми осіб, їхнє затвердження очікують упродовж наступних двох тижнів.

Клімкін хоче "здивувати Росію"

Тим часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів у інтерв'ю онлайн-виданню "Цензор.нет", оприлюдненому 21 лютого, що ймовірність розміщення на борту українських суден, котрі прямуватимуть до Керченської протоки, іноземних військових дуже низька. За словами українського урядовця, "йдеться лише про можливість спостереження з їхнього боку" за переходом.

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Рада ЄС із закордонних справ обговорила нові програми для підтримки українського Приазов'я. Федеріка Могеріні розповіла, якими вони можуть бути. Також у ЄС готують нові санкції через події у Керченській протоці. (18.02.2019)

Лідери України та Німеччини провели зустріч на полях безпекової конференції у Мюнхені. Порошенко та Меркель обговорили недопущення втручання Росії в українські вибори, а також санкції через агресію РФ на Азові. (16.02.2019)

Рада Євросоюзу на засіданні в Брюсселі обговорила українське питання. Підтримка Києва посилюється, однак в ЄС є чіткі очікування від української влади, зокрема у контексті виборів. (18.02.2019)

Щодо можливості військової присутності західних партнерів у Чорному морі на даний момент проробляються лише певні ідеї, сказав Клімкін. Утім, він переконаний, що Україні та країнам Заходу вдасться "здивувати Росію".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт в Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд в анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада моряків перевели в Москву, арешт згодом продовжили.

Затриманим українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими й відмовилися свідчити.

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