Лавров заявив про підготовку Україною провокації на кордоні з Кримом

Москва готова дати рішучу відповідь у разі "провокації з боку України" на кордоні з анексованим Кримом, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда", оприлюдненому у понеділок, 17 грудня, пише "Інтерфакс".

"Петро Порошенко заявив, що воєнний стан він не продовжуватиме, якщо тільки не буде провокації на лінії зіткнення на Донбасі чи на адміністративному кордоні з Кримом. У нас є інформація (...) про те, що на лінії зіткнення українські військові сконцентрували близько 19 тисяч військових, велику кількість техніки, їм у цьому допомагають британські і американські інструктори", - зазначив очільник МЗС РФ.

Лавров заявив, що за його даними, президент України Петро Порошенко "планує провокацію на кордоні з Російською Федерацією, на кордоні з Кримом" на останню декаду грудня, і пообіцяв рішучу відповідь на такі дії. При цьому очільник зовнішньополітичного відомства РФ заявив, що Росія не воюватиме з Україною. "Воювати з Україною ми не будемо, це я вам обіцяю", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, напередодні, 16 грудня, президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції, що загроза вторгнення російської армії в Україну залишається. "У нас на сьогодні продовжує існувати загроза вторгнення Збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України. Безумовно, ми повинні бути до цього готові - ми не дамо повторити 2014 рік", - заявив Порошенко.

За словами українського президента, однієї з підстав запровадження в країні воєнного стану було скупчення близько 80 тисяч російських військових вздовж кордону з Україною. З того часу їхня кількість зменшилася на 10 відсотків, тому, зазначив Порошенко, про істотну деескалацію мова поки не йде. У той же час він додав, що готовий скасувати воєнний стан, як тільки війська РФ будуть відведені від кордону.