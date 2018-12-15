 Лавров заявив про підготовку Україною провокації на кордоні з Кримом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

Лавров заявив про підготовку Україною провокації на кордоні з Кримом

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що українська влада наприкінці грудня готує провокацію на кордоні з анексованим Кримом.

Сергій Лавров стверджує, що Київ готує провокації

Сергій Лавров стверджує, що Київ готує провокації

Москва готова дати рішучу відповідь у разі "провокації з боку України" на кордоні з анексованим Кримом, заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв'ю російському виданню "Комсомольская правда", оприлюдненому у понеділок, 17 грудня, пише "Інтерфакс".

"Петро Порошенко заявив, що воєнний стан він не продовжуватиме, якщо тільки не буде провокації на лінії зіткнення на Донбасі чи на адміністративному кордоні з Кримом. У нас є інформація (...) про те, що на лінії зіткнення українські військові сконцентрували близько 19 тисяч військових, велику кількість техніки, їм у цьому допомагають британські і американські інструктори", - зазначив очільник МЗС РФ.

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За словами президента України Петра Порошенка, на момент запровадження воєнного стану на кордоні з Україною було 80 тисяч російських солдатів. Їх стало менше лише на 10 відсотків, тож загроза вторгнення зберігається. (16.12.2018)

Українські прикордонники тепер прискіпливіше ставляться до російських громадян, зросла й кількість тих, кому відмовлено у в'їзді, однак, як з'ясувалось, про тотальну заборону на в'їзд в Україну не йдеться. (04.12.2018)

Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд до країни громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Президент України Петро Порошенко хоче посилити вимоги до реєстрації громадян РФ. (30.11.2018)

Лавров заявив, що за його даними, президент України Петро Порошенко "планує провокацію на кордоні з Російською Федерацією, на кордоні з Кримом" на останню декаду грудня, і пообіцяв рішучу відповідь на такі дії. При цьому очільник зовнішньополітичного відомства РФ заявив, що Росія не воюватиме з Україною. "Воювати з Україною ми не будемо, це я вам обіцяю", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, напередодні, 16 грудня, президент України Петро Порошенко заявив під час прес-конференції, що загроза вторгнення російської армії в Україну залишається. "У нас на сьогодні продовжує існувати загроза вторгнення Збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України. Безумовно, ми повинні бути до цього готові - ми не дамо повторити 2014 рік", - заявив Порошенко.

За словами українського президента, однієї з підстав запровадження в країні воєнного стану було скупчення близько 80 тисяч російських військових вздовж кордону з Україною. З того часу їхня кількість зменшилася на 10 відсотків, тому, зазначив Порошенко, про істотну деескалацію мова поки не йде. У той же час він додав, що готовий скасувати воєнний стан, як тільки війська РФ будуть відведені від кордону.

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