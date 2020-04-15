 Лабораторія в Ухані відкидає звинувачення у створенні нового коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Новини

Лабораторія в Ухані відкидає звинувачення у створенні нового коронавірусу

Керівник Уханського інституту вірусології заперечує, що новий коронавірус могли створити в його установі. Він наголошує, що поки немає достовірних даних про те, де та як виник вірус.

Уханський інститут вірусології

Уханський інститут вірусології

Очільник Уханського інституту вірусології Юань Чжимін заперечує закиди у тому, що новий коронавірус міг бути створений у лабораторії в його установі. В інтерв'ю інформагенції Reuters, опублікованому у віторок, 28 квітня, він запевнив, що для подібних закидів немає жодних підстав.

"Уханський інститут вірусології не має наміру та можливості створити новий коронавірус. (...) Крім того, в геномі SARS-CoV-2 немає інформації, яка б вказувала на те, що він був створений людиною", - йдеться у письмовій відповіді Юаня Чжиміна на запитання агенції.

Керівник інституту зауважив, що 70 відсотків нових інфекційних захворювань походять від тварин, особливо від диких. "Останніми роками ми спостерігали зростання ризиків, спричинених тісним контактом між людьми та дикими тваринами, із глобальними змінами клімату та постійним розширенням людської діяльності", - зазначив Юань.

Юань також відкинув припущення про те, що міг мати місце випадковий витік з лабораторії коронавірусу, який співробітники інституту відбрали у кажана для досліджень. Керівник інституту стверджує, що в лабораторії суворо стежать за дотриманням норм біологічної безпеки. За його словами, лабораторії високого рівня біобезпеки обладнані складними захисними механізмами, аби гарантувати безпеку співробітників та унеможливити зараження навколишнього середовища.

За даними вчених, усі сім відомих видів коронавірусів, якими інфікувалися люди, походять від кажанів, мишей чи домашніх тварин, зазначає Reuters.

Нагадаємо, у мережі активно поширюють не підтверджені науковими доказами теорії змови про походження нового коронавірусу. Їхні прихильники стверджують, що новий коронавірус створили у лабораторії.

Тим часом експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що новий коронавірус виник природним шляхом. Вся наявна інформація вказує на те, що вірус не був зманіпульований або створений в лабораторії чи деінде, наголосила речниця ВООЗ Фадела Хаіб.

Теорії знови циркулюють і в Китаї. За однією з них, яку озвучив і представник МЗС Китаю, коронавірус в Ухань завезли американські військові, які брали участь у змаганнях. Ця заява спричинила в березні диломатичний скандал - Держдепартамент викликав посла Китаю у Вашингтоні для пояснень.

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