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Кір

Кір - хвороба. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кір".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США тимчасово припинили приймати літаки з афганцями через випадки кору

США тимчасово припинили приймати літаки з афганцями через випадки кору 11.09.2021

Серед афганців, які нещодавно прибули в США, були виявлені чотири випадки кору. Тому Сполучені Штати тимчасово припинили приймати рейси з евакуйованими з Афганістану та закликають робити щеплення проти цієї хвороби.
ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації

ЄСПЛ став на захист обов'язкової вакцинації 08.04.2021

Обов'язкова вакцинація не порушує право на повагу до приватного та сімейного життя, вирішив суд у Страсбурзі. Він визнав правомірними дії чеської влади у справі за позовом кількох сімей.
Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео)

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (відео) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.

Кір, дифтерія, правець: від чого, крім коронавірусу, варто вакцинуватись українцям (25.03.2021) 25.03.2021

Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (відео)

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (відео) 22.03.2021

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує.
Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)

Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021) 19.03.2021

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує і які правила вакцинації існують у німців.

Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер

Лейбористську партію Великобританії очолив Кір Стармер 04.04.2020

Міністр з питань Brexit у тіньовому уряді лейбористів змінив Джеремі Корбіна. Вибори нового голови партії відбулися після нищівної поразки лейбористів на останніх виборах.
У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей

У Конго від кору померли вже понад 6 тисяч людей 08.01.2020

Число жертв епідемії кору в ДР Конго втричі перевищує число жертв епідемії Ебола. Це наймасштабніший спалах кору в усьому світі, констатує Всесвітня організація охорони здоров'я.
ВООЗ: Минулого року від кору у світі померло понад 140 тисяч людей

ВООЗ: Минулого року від кору у світі померло понад 140 тисяч людей 05.12.2019

Україна входить у п'ятірку країн, на які в 2018 році припадала половина зареєстрованих випадків захворювання на кір. У світі в 2019 році вже було зафіксовано понад 413 тисяч випадків захворювання.
Коментар: Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим

Коментар: Щеплення проти кору в Німеччині нарешті стане обов'язковим 18.11.2019

На тлі поширення екологічної свідомості у Німеччині скоротився рівень вакцинації. Тепер же держава захищатиме дітей від легковажності батьків, пише Фабіан Шдмідт.

У Німеччині запровадили обов'язкове щеплення дітей проти кору

У Німеччині запровадили обов'язкове щеплення дітей проти кору 14.11.2019

З березня 2020 року до німецьких шкіл та дитячих садочків прийматимуть лише дітей із щепленням проти кору. Порушення цього правила загрожує штрафом до 2,5 тисячі євро.
МОЗ: Цього року в Україні на кір захворіли 57 тисяч людей

МОЗ: Цього року в Україні на кір захворіли 57 тисяч людей 20.08.2019

Кількість хворих на кір в Україні зростає, повідомили у міністерстві охорони здоров'я. Від ускладнень кору з початку року померли 18 людей.

Влада Києва заявляє про наймасштабніший спалах кору за роки незалежності

Влада Києва заявляє про наймасштабніший спалах кору за роки незалежності 13.08.2019

У першому півріччі на кір в українській столиці захворіли п'ять тисяч людей, більшість з яких дорослі, повідомили у Київській міській держадміністрації. Три роки тому таких випадків було лише три.
Кількість хворих на кір у світі стрімко зростає - ВООЗ

Кількість хворих на кір у світі стрімко зростає - ВООЗ 13.08.2019

За перше півріччя 2019 року в світі було зафіксовано втричі більше випадків кору, ніж у той самий період торік, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Кількість хворих досягла найвищої позначки з 2006 року.
У Німеччині запроваджують обов'язкові щеплення проти кору

У Німеччині запроваджують обов'язкові щеплення проти кору 17.07.2019

З березня 2020 року до німецьких дитячих садків та шкіл прийматимуть лише дітей зі щепленнями проти кору. Порушникам загрожують штрафи до 2500 євро.

Життя без щеплення: як це в Німеччині? (31.05.2019) 31.05.2019

У Німеччині збираються запровадити обов'язкові щеплення, а батьків, які не хочуть вакцинувати своїх дітей, оштрафувати на кругленьку суму. Що думають про це противники вакцинації - дивіться у матеріалі DW.

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