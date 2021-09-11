Паспорти щеплень у Німеччині: від яких хвороб і як вакцинуються німці (19.03.2021)

Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує і які правила вакцинації існують у німців.