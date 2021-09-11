Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Кір - хвороба. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "кір".
Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Як ними скористатися, з'ясувала кореспондентка DW.
Поки українці сперечаються щодо щеплення від COVID-19, у холодильниках медзакладів первинної ланки лежать безкоштовні вакцини від інших небезпечних хвороб. Та йти на планову вакцинацію дорослі українці не поспішають. Кореспондентка DW й сама нехтувала візитом до лікаря, однак епідемія коронавірусу змінила її думку.
Щеплення - це не лише про коронавірус. У Німеччині існує офіційно затверджений перелік хвороб, від яких вакцинують населення. Історію щеплень документують у спеціальному паспорті. Дивіться, як це функціонує і які правила вакцинації існують у німців.