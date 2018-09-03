Кіно і німці. Чому Україна компенсуватиме витрати лише іноземним кіновиробникам

Коли Верховна Рада у вересні ухвалила в першому читанні зміни до закону про державну підтримку кінематографу в Україні, президент Володимир Зеленський назвав його першим кроком до того, аби зробити українську територію сприятливою для іноземного кінобізнесу. Адже остаточне затвердження цих змін, за словами президента, надасть українським кіновиробникам міжнародний досвід, допоможе збільшити виробництво та принесе багатомільйонні інвестиції. "Я мрію і зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою", - написав тоді Зеленський у Facebook.

Суть запропонованих депутатами від президентської партії "Слуга народу" змін полягала в збільшенні так званих cash rebates - відшкодувань витрат на зйомку фільмів на території України. "Ми пропонуємо 25 відсотків плюс п'ять відсотків за використання українських творів та сюжетних ліній в Україні”, - заявив народний депутат Олександр Ткаченко під час презентації законопроєкту в парламенті.

Вже цього тижня "мрія" президента почала втілюватися в життя - Зеленський підписав закон, який нещодавно було ухвалено в другому читанні.

Назустріч Голлівуду

За словами Ткаченка, наявність подібних норм у законодавстві низки європейських країн, де відшкодування в середньому складає близько 30 відсотків, заохочує західних кіновиробників знімати фільми саме там, де ці нормі є чинними. Він додав, що такі проєкти будуть зніматися з залученням українських продюсерів та сприятимуть появі нових українських серіалів та фільмів. Водночас Ткаченко нагадав, що змінений закон забороняє використовувати кошти на субсидіювання кіновиробників з країни-агресора.

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Співавторка закону, депутатка Роксолана Підласа написала у Facebook, що нова норма дозволить збільшити кількість робочих місць у відео-виробництві та сумісних сферах. Вона також впевнена, що це приведе додаткові фінанси в сфери туризму, готельного та ресторанного бізнесу, які отримуватимуть зиск від іноземних знімальних груп. "Україна відкриває двері для Голлівуду", - зазначиал Підласа, за словами якої більшу частину популярного серіалу "Чорнобиль" знімали поза Україною саме через відсутність cash rebates.

Погоджується із цим міністр культури та спорту Володимир Бородянський: "Наприклад, після успіху "Гри престолів" тисячі туристів відвідують місця зйомок серіалу в Ірландії та Хорватії". Бородянський також впевнений, що запровадження відшкодування іноземним продюсерам допоможе популяризувати Україну в світі.

Не для українців

В опозиції, однак, цю ініціативу гостро критикують. Народний депутат фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький взагалі називає ухвалені Зеленським зміни такими, "що суперечать конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям". Обурення Княжицького викликало рішення виключити з переліку отримувачів cash rebates українців, підтримуючи таким чином винятково закордонних кіновиробників.

У коментарі DW народний депутат зауважує - попередня редакція закону про підтримку кінематографу також передбачала повернення кваліфікованих витрат для продюсерів. У ній йшлося про відшкодування 16 відсотків від бюджету стрічки, але ця пільга надавалася не лише іноземним виробникам. І хоча Княжицький підтримує ідею збільшення частки cash rebates від загальних витрат, виключення українських продюсерів з потенційних отримувачів допомоги він називає ударом по принципу рівності можливостей. "Фактично українським кіновиробникам, які хотіли б знімати кіно за власні гроші, на відміну від іноземців навіть теоретично заборонили претендувати на державну підтримку", - резюмує Княжицький.

Депутати наполягають - через відсутність cash rebates значну частину серіалу "Чорнобиль" зняли поза Україною

Схожу позицію займає і колишній голова Держкіно України Пилип Іллєнко. Він нагадує, що, попри ухвалення попередньої редакції закону ще у 2017 році, зволікання із затвердженням деяких норм та спротив з боку виконавчої влади через бюджетні труднощі так і не дали cash rebates запрацювати. Тому той факт, що новий парламент не просто розблокував цей механізм, але й збільшив частку відшкодування, Іллєнко вважає позитивним. Але й він критикує рішення виключити з переліку отримувачів cash rebates українців: "Вітчизняним продюсерам буде вигідніше поїхати знімати свою стрічку у сусідню країну, де вони матимуть право на відшкодування частини своїх витрат".

На прохання DW прокоментувати зміни до закону про підтримку кінематографу Ткаченко і Підласа на момент публікації не відповіли. Однак Бородянський раніше заявляв, що cash rebates будуть повертатися через українські кінокомпанії, які нерезиденти будуть змушені брати собі у партнери для зйомок в Україні.

Крок назад

В українському міністерстві культури відкидають критику, що українські кіновиробники залишаються без підтримки. В мінкульті констатують, що українські виробники лише у 2019 році загалом отримають підтримку в приблизно 800 мільйонів гривень, в той час як одна гривня, спрямована на cash rebates, за розрахунками відомства дає 1,87 гривні податкових надходжень.

Втім Ільєнка ці аргументи не переконують: "Якби відшкодування витрат поширювалося й на українське кіно, це б стимулювало вітчизняних продюсерів знімати комерційне кіно, а так складається враження, що їх заштовхують у сферу надання послуг закордонним виробникам".

Афіша фільму "Вулкан" українського режисера Романа Бондарчука

Він також звертає увагу на той факт, що буквально через рік після набуття чинності закону норма про відшкодування не поширюватиметься на витрати, пов'язані з використанням послуг фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це, на думку Іллєнка, майже знівелює вигоду як для продюсерів, так і для багатьох українських підрядників. За його словами, більшість українських операторів, гримерів та інших працівників кіноіндустрії зареєстровані саме як ФОП і надають свої послуги як фрілансери. Водночас продюсери будуть змушені відмовитися від цих підрядників та звертатися до компаній, чиї послуги будуть дорожчими через вище податкове навантаження, додає ексголова Держкіно.

Обурюється цьому й Княжицький, за словами якого таким чином найбільшу вигоду від змін отримають не працівники кіноіндустрії, а власники великих кіностудій, які будуть здавати в аренду свої потужності під виробництво іноземних фільмів та серіалів.

За словами Іллєнка, всі ці фактори можуть частково знівелювати позитив від запровадження cash rebates. "Таке враження, що після того, як вдалося просунутися на два кроки вперед, вирішили зробити крок назад", - резюмує він.

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