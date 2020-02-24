Голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення за скоєння сексуальних злочинів. Відповідне рішення в середу, 11 березня, ухвалив суд у Нью-Йорку. Перед винесенням рішення суддя Джеймс Берк заслухав заяви Вайнштейна та двох жінок, які обвинувачували його.

Раніше продюсера визнали винним у сексуальному насильстві щодо колишньої асистентки Мімі Хейлі, яке він вчинив у 2006 році, а також у зґвалтуванні у 2013 році акторки Джесіки Манн. Максимальне покарання, яке йому загрожувало за ці злочини, складало 29 років.

Нагадаємо, понад 80 жінок, зокрема такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу, звинувачували Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Однак нинішній судовий процес проти Вайнштейна, який розпочався 6 січня, стосується звинувачень лише у двох випадках домагань - 2006 та 2013 років.

Решта інцидентів не розглядаються через спливання строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Сам Вайнштейн усі звинувачення протягом процесу відкидав.

Як повідомлялося, у грудні минулого року досягнуто попередньої принципової угоди щодо врегулювання громадянських позовів з майже 30 акторками та колишніми співробітницями Харві Вайнштейна. Сума компенсації, яку згоден виплатити Вайнштейн, становить 25 мільйонів доларів.