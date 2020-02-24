 Кінопродюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кінопродюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення

Голлівудського продюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення. Раніше його визнали винним у сексуальному насильстві щодо його колишньої асистентки та в зґвалтуванні акторки.

Харві Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці

Харві Вайнштейна засудили до 23 років в'язниці

Голлівудського кінопродюсера Харві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення за скоєння сексуальних злочинів. Відповідне рішення в середу, 11 березня, ухвалив суд у Нью-Йорку. Перед винесенням рішення суддя Джеймс Берк заслухав заяви Вайнштейна та двох жінок, які обвинувачували його.

Раніше продюсера визнали винним у сексуальному насильстві щодо колишньої асистентки Мімі Хейлі, яке він вчинив у 2006 році, а також у зґвалтуванні у 2013 році акторки Джесіки Манн. Максимальне покарання, яке йому загрожувало за ці злочини, складало 29 років.

Нагадаємо, понад 80 жінок, зокрема такі відомі голлівудські акторки, як Анджеліна Джолі, Сальма Хаєк, Ешлі Джадд, Ума Турман та Гвінет Пелтроу, звинувачували Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Однак нинішній судовий процес проти Вайнштейна, який розпочався 6 січня, стосується звинувачень лише у двох випадках домагань - 2006 та 2013 років.

Решта інцидентів не розглядаються через спливання строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Сам Вайнштейн усі звинувачення протягом процесу відкидав.

Як повідомлялося, у грудні минулого року досягнуто попередньої принципової угоди щодо врегулювання громадянських позовів з майже 30 акторками та колишніми співробітницями Харві Вайнштейна. Сума компенсації, яку згоден виплатити Вайнштейн, становить 25 мільйонів доларів.

Дивитись відео 02:08

Кампанії #MeToo та #яНеБоюсьСказати: які теми досі табу для українок? (18.10.2017)

Також за темою

USA New York Weinstein Prozess

Харві Вайнштейна визнали винним, йому загрожує до 29 років в'язниці 24.02.2020

Відомого голлівудського продюсера суд визнав винним у зґвалтуванні та сексуальному насильстві - Харві Вайнштейна відправили до в'язниці із зали суду. Остаточну міру покарання оголосять 11 березня.

New York Manhattan Criminal Court Harvey Weinstein

#MeToo: Справа Харві Вайнштейна - хроніка одного скандалу 06.01.2020

Понад 80 жінок, серед яких відомі акторки і колишні співробітниці, обвинувачуюють кінопродюсера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях. Суд над ним починається 6 січня 2020 року.

USA New York | Weinstein Prozess | Harvey Weinstein

У Нью-Йорку розпочався процес над Харві Вайнштейном 06.01.2020

Судовий розгляд справи колишнього голлівудського продюсера за звинуваченням у сексуальних домаганнях триватиме кілька тижнів. Харві Вайнштейну загрожує довічне ув'язнення.

Реклама

Докладно

Вищий земельний суд у Карлсруе

Чому німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Судді в Німеччині зупинили екстрадицію і вирішили звільнити підозрюваного шахрая з-під варти.  

Штаб-квартира Національного банку України (НБУ) в Києві

Чому лихоманить українську валюту?

Попри намагання НБУ стабілізувати гривню, кілька днів поспіль українська валюта падає по відношенню до долара та євро.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  