Кінець епохи вугілля: остання німецька шахта (відео)

Німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це неекологічно і дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - дуже емоційний момент.
Останні з німецьких гірників незабаром заступлять на свою зміну. Деякі працюють під землею вже десятиліттями. Шахта Проспер-Ганіель у німецькому містечку Ботроп була потужним гірничопромисловим підприємством. У чотири зміни на глибині 1200 метрів тут працювали гірники і видобули тисячі тонн кам'яного вугілля. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - надзвичайно емоційний момент. Дивіться, як вони прощаються з гірничою справою:
Через понад сто років після заснування одна з трьох вугільних шахт, які досі працювали в Німеччині, закривається. На дві інші така ж доля чекає 2018 року. Але без вугілля енергетика ФРН поки що обходитися не зможе. (18.12.2015)
Вугілля, сталь та важка промисловість - усе це відігравало визначальну роль в житті німецького міста Ессен. Але тепер це в минулому - цьогоріч Рурська область отримала титул Зеленої столиці Європи-2017. Репортаж DW. (06.01.2017)