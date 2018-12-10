 Кінець епохи вугледобування: остання німецька шахта (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.12.2018

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Політика й суспільство

Кінець епохи вугледобування: остання німецька шахта (відео)

Німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це неекологічно і дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - дуже емоційний момент.

Zeche Prosper Haniel (AFP/Getty Images/P. Stollarz)

Остання німецька шахта "Проспер-Ганіель"

Останні з німецьких гірників незабаром заступлять на свою зміну. Деякі працюють під землею вже десятиліттями. Шахта Проспер-Ганіель у німецькому містечку Ботроп була потужним гірничопромисловим підприємством. У чотири зміни на глибині 1200 метрів тут працювали гірники і видобули тисячі тонн кам'яного вугілля. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - надзвичайно емоційний момент. Дивіться, як вони прощаються з гірничою справою:

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Вугільна доба в Німеччині добігає кінця

Через понад сто років після заснування одна з трьох вугільних шахт, які досі працювали в Німеччині, закривається. На дві інші така ж доля чекає 2018 року. Але без вугілля енергетика ФРН поки що обходитися не зможе. (18.12.2015)  

Від вугільного центру до зеленої столиці Європи: історія перевтілення Ессена

Вугілля, сталь та важка промисловість - усе це відігравало визначальну роль в житті німецького міста Ессен. Але тепер це в минулому - цьогоріч Рурська область отримала титул Зеленої столиці Європи-2017. Репортаж DW. (06.01.2017)  

Фоторепортаж: "Цольферайн" - найкрасивіша шахта в світі

Колись це була найбільша в Європі шахта. Нині пам'ятник промислової архітектури в Рурській області в Німеччині. Видобуток вугілля в копальні "Цольферайн" припинили рівно 30 років тому – 23 грудня 1986 року. (23.12.2016)  

Аудіо й відео до теми

Дивовижні перевтілення шахтарського регіону Німеччини (26.04.2018)  

#DailyDrone: Шахта "Цольферайн" в Ессені (04.10.2016)  

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У Німеччині закінчується ціла епоха - німці більше не видобуватимуть кам'яне вугілля. Це занадто дорого. Дешевше просто імпортувати з Росії, Туреччини та Колумбії. Для німецьких гірників закриття останньої шахти - надзвичайно емоційний момент. Ось, як вони прощалися з гірничою справою.

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