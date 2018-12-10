Кінець епохи вугледобування: остання німецька шахта (відео)

Вугільна доба в Німеччині добігає кінця

Через понад сто років після заснування одна з трьох вугільних шахт, які досі працювали в Німеччині, закривається. На дві інші така ж доля чекає 2018 року. Але без вугілля енергетика ФРН поки що обходитися не зможе. (18.12.2015)