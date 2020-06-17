Кім Чен Ин і військові КНДР передумали завдавати удару по Південній Кореї

Після нещодавньої ескалації у відносинах між Пхеньяном та Сеулом керівництво КНДР надіслало сигнали примирення. У середу, 24 червня, північнокорейське державне інформагентство ЦТАК повідомило про рішення керівництва КНДР відкласти плани військового удару по Південній Кореї.

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Згідно з інформацією Пхеньяна, це рішення ухвалене на засіданні Центрального військового комітету за участі північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Учасники зустрічі після оцінки ситуації вирішили "призупинити реалізацію планів військових дій проти Півдня", йдеться в повідомленні ЦТАК. Жодних інших подробиць щодо самих планів не наводиться.

Тим часом, за даними південнокорейського інформагентства Yonhap, Північна Корея почала демонтаж нещодавно встановлених гучномовців на кордоні з Південної Кореєю. Ці гучномовці використовувалися для трансляції пропагандистських матеріалів.

Нинішнім крокам передувало напруження в відносинах між двома Кореями. Минулого тижня КНДР підірвала розташований на кордоні міжкорейський центр зв'язку. Відкритий у 2018 році центр вважався важливим символом зближення між двома країнами, але через пандемію коронавірусу, обидві країни закрили його в січні цього року, нагадує інформагенція AFP.

Крім того, військове керівництво Північної Кореї оголосило плани відновити проведення військових навчань у прикордонній зоні з Південною Кореєю та передислокувати туди додатковий контингент військовослужбовців.

Приводом до загострення стали дії південнокорейський активістів, котрі намагалися закинути на територію КНДР пропагандистські листівки. Ці матеріали вони переправляли на територію північного сусіда за допомогою повітряних куль. Листівки містили критику на адресу Кім Чен Ина за численні порушення прав людини та ядерну програму КНДР.

Минулими вихідними керівництво КНДР також пригрозило вдатися до поширення пропагандистських листівок на території Південної Кореї. Крім того, на кордоні з південним сусідом встановили гучномовці.

Градус напруження у відносинах між двома Кореями почав істотно зростати після невдалого завершення другого саміту між президентом США Дональдом Трампом та Кім Чен Ином у лютому 2019 року. Відтоді перемовини між Пхеньяном та Вашингтоном щодо північнокорейської ядерної програми не просунулися.