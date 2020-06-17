Кім Чен Ин і військові КНДР передумали завдавати удару по Південній Кореї
На зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з військовим керівництвом країни було вирішено відкласти початок військових дій проти Південної Кореї, повідомили в Пхеньяні.
Після нещодавньої ескалації у відносинах між Пхеньяном та Сеулом керівництво КНДР надіслало сигнали примирення. У середу, 24 червня, північнокорейське державне інформагентство ЦТАК повідомило про рішення керівництва КНДР відкласти плани військового удару по Південній Кореї.
Згідно з інформацією Пхеньяна, це рішення ухвалене на засіданні Центрального військового комітету за участі північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Учасники зустрічі після оцінки ситуації вирішили "призупинити реалізацію планів військових дій проти Півдня", йдеться в повідомленні ЦТАК. Жодних інших подробиць щодо самих планів не наводиться.
Тим часом, за даними південнокорейського інформагентства Yonhap, Північна Корея почала демонтаж нещодавно встановлених гучномовців на кордоні з Південної Кореєю. Ці гучномовці використовувалися для трансляції пропагандистських матеріалів.
Нинішнім крокам передувало напруження в відносинах між двома Кореями. Минулого тижня КНДР підірвала розташований на кордоні міжкорейський центр зв'язку. Відкритий у 2018 році центр вважався важливим символом зближення між двома країнами, але через пандемію коронавірусу, обидві країни закрили його в січні цього року, нагадує інформагенція AFP.
Крім того, військове керівництво Північної Кореї оголосило плани відновити проведення військових навчань у прикордонній зоні з Південною Кореєю та передислокувати туди додатковий контингент військовослужбовців.
Приводом до загострення стали дії південнокорейський активістів, котрі намагалися закинути на територію КНДР пропагандистські листівки. Ці матеріали вони переправляли на територію північного сусіда за допомогою повітряних куль. Листівки містили критику на адресу Кім Чен Ина за численні порушення прав людини та ядерну програму КНДР.
Минулими вихідними керівництво КНДР також пригрозило вдатися до поширення пропагандистських листівок на території Південної Кореї. Крім того, на кордоні з південним сусідом встановили гучномовці.
Градус напруження у відносинах між двома Кореями почав істотно зростати після невдалого завершення другого саміту між президентом США Дональдом Трампом та Кім Чен Ином у лютому 2019 року. Відтоді перемовини між Пхеньяном та Вашингтоном щодо північнокорейської ядерної програми не просунулися.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Одна з найбільших армій у світі
Корейська народна армія налічує приблизно один мільйон військових. Ще близько 4,5 мільйона резервістів можуть поповнити її ряди у разі потреби. Таким чином, зі броєю в руках може виявитися майже п'ята частина всього населення країни. Всі чоловіки країни в обов'язковому порядку проходять військову службу. Для порівняння: чисельність збройних сил Південної Кореї становить близько 600 тисяч осіб.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Сучасні озброєння
За даними Світового рейтингу військової могутності від 2017 року, на озброєнні армії КНДР перебуває 76 субмарин, 5025 танків, 2250 САУ, 4300 одиниць артилерії та 458 бойових літаків. На фото - лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час відвідування контрольно-командного центру. Звідси він особисто може наказати запустити ракети, які в змозі вразити цілі в Японії, Південній Кореї і, можливо, у США.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Військовий парад
Щороку в столиці КНДР Пхеньяні відбувається військовий парад, який повинен продемонструвати жителям країни і всьому світу зростаючу міць Корейської народної армії. Дата проведення параду зазвичай приурочена до національних свят або до ювілеїв династії Кім, яка править у Північній Кореї з моменту виникнення держави.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
МБР "Хвасон-14"
На початку липня 2017 року США підтвердили, що в Північній Кореї відбулись успішні випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Глава Держдепартаменту Рекс Тіллерсон заявив, що ці випробування означають "нову ескалацію загрози" для США та їхніх союзників у всьому світі. Центральне телеграфне агентство Кореї повідомило, що ракета "Хвасон-14" може "досягти будь-якої точки земної кулі".
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Випробування ядерної зброї будуть продовжені
Незважаючи на жорсткі санкції з боку світової спільноти, КНДР продовжує розвивати свою ядерну програму. Було проведено вже п'ять випробувань ядерної зброї, два з них - в 2016 році. Міністр оборони Південної Кореї Хан Мін Гу заявив про високу ймовірність того, що незабаром Пхеньян здійснить шосте випробування.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
Загроза світу
З великих країн лише Китай і Росія підтримують з Північною Кореєю більш-менш нормальні відносини. Своїм головним ворогом режим у Пхеньяні бачить "імперіалістичну владу США". За ними у списку ворогів - Японія і Південна Корея. Особливо болісно в КНДР реагують на щорічні військові маневри, що проводяться США і Південною Кореєю.
Наскільки сильною є армія Північної Кореї?
"Вогонь і лють" на зміну стратегічному терпінню?
Після випробування міжконтинентальної балістичної ракети терпіння Сполучених Штатів опинилося на межі. Президент США Дональд Трамп на початку серпня 2017 року пригрозив Північній Кореї жорсткою відповіддю у разі нових погроз на адресу США. "Пхеньяну краще більше не погрожувати Сполученим Штатам. Інакше вони отримають у відповідь вогонь і лють, яких світ ніколи раніше не бачив", - заявив Трамп.