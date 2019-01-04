 Кім Чен Ин прибув з держвізитом в Китай | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.01.2019

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Новини

Кім Чен Ин прибув з держвізитом в Китай

Це четвертий візит північнокорейського лідера в КНР з початку 2018 року. Сторони планують обговорити майбутню зустріч голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа.

Кім Чен Ин (л) та Сі Цзіньпін

Кім Чен Ин (л) та Сі Цзіньпін

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув на запрошення голови Китаю Сі Цзіньпіна до Пекіна з візитом, який триватиме до 10 січня. Про це у вівторок, 8 січня, повідомляє китайське агентство Xinhua.

Північнокорейський лідер прибув до Китаю разом з дружиною. За даними південнокорейського агентства Yonhap, в районі вокзалу в китайському прикордонному місті Даньдун, що знаходився на шляху проходження бронепоїзда, 7 січня було підвищено заходи безпеки. Прилеглі вулиці були заблоковані, а до станції стягнуті десятки броньованих автомобілів.

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Кім Чен Ин відвідав успішні випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє державна інформагенція КНДР. Про яку саме зброю йдеться, не уточнюється. (16.11.2018)

Очікується, що Кім Чен Ин і Сі Цзіньпін обговорять запланований саміт голови Держради КНДР і президента США Дональда Трампа. У своїй новорічній промові 1 січня північнокорейський лідер заявив, що готовий зустрітися з Трампом в будь-який час, щоб досягти результату, який "міжнародна спільнота вітає". Своєю чергою Трамп анонсував зустріч з Кімом на початку цього року

Двом державам необхідно "збудувати довгостроковий та стабільний мирний режим і рухатися до повної денуклеаризації Корейського півострова", наголосив він.

У 2018 році Кім Чен Ин відвідував Китай тричі. Так, в березні візит до КНР став першою закордонною поїздкою північнокорейського лідера з часу обіймання ним посади вищого керівника КНДР у 2011 році..

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

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    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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