 Кім Чен Ин прибув до Ханоя на зустріч з Трампом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2019

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Новини

Кім Чен Ин прибув до Ханоя на зустріч з Трампом

Перемови віч-на-віч між Трампом і Кімом відбудуться 27 лютого, повідомили у Білому домі.

Кім Чен Ин прибув до В'єтнаму

Кім Чен Ин прибув до В'єтнаму

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув у вівторок, 26 лютого, до столиці В'єтнаму Ханоя, де запланований його другий саміт з американським президентом Дональдом Трампом, інформує агенція dpa. Кортеж північнокорейського лідера біля готелю, де він зупинився, зустрічали натовпи людей з північнокорейськими і американськими прапорами.

У суботу, 23 лютого, Кім відбув з Пхеньяна броньованим потягом. Лідера КНДР у поїздці супроводжували члени політбюро правлячої Трудової партії Кореї. Відстань залізницею від Пхеньяна до Ханоя становить близько 4,5 тисячі кілометрів. Кім Чен Ин використовував броньований поїзд і під час своєї першої офіційної закордонної поїздки до Китаю у березні минулого року. Раніше цим потягом користувався його батько Кім Чен Ір для поїздок у Росію та Китай.  

Зустріч Трампа і Кіма віч-на-віч відбудеться у Ханої увечері 27 лютого, повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. Це буде друга зустріч лідерів США та КНДР після історичного саміту в Сінгапурі у червні минулого року. Вашингтон і Пхеньян про місце проведення нового саміту домовилися в січні. 

Нагадаємо, за підсумками першої зустрічі Дональда Трампа і Кім Чен Ина в Сінгапурі 12 червня 2018 року був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації Корейського півострова. На саміті лідерів Південної і Північної Кореї у вересні 2018 року в Пхеньяні КНДР зобов'язалася остаточно закрити випробувальний ракетний полігон і припинити експлуатацію розміщеної на ньому пускової установки. Утім, пізніше Північна Корея заявила про випробування нової високотехнологічної зброї.

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