 Кім Чен Ин отримав ″чудового″ листа від Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа

Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа.

Листування між Кімом та Трампом триває

Листування між Кімом та Трампом триває

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від американського президента Дональда Трампа, повідомила у неділю, 23 червня, північнокорейська державна агенція KCNA. Зараз Кім "серйозно розмірковує" над змістом послання.

Речниця Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що Трамп відправив листа Кіму і "листування між двома лідерами триває", передає агенція AP. Тим часом в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що листування між лідерами КНДР та США є позитивним сигналом для збереження діалогу.

DW.COM

Кім Чен Ин і Дональд Трамп заявили, що їхня нова зустріч можлива. Глава КНДР зазначив, що він "чудово" ставиться до Трампа. (13.04.2019)

Зустріч Трамп і Кіма у В'єтнамі завершилася без конкретних результатів. Після встановлення довіри між ними варто було б швидко ініціювати багатосторонні переговори з іншими зацікавленими сторонами, вважає Хао Гуй. (28.02.2019)

Раніше у червні Трамп розповів, що він також отримав "прекрасного" листа від північнокорейського лідера. А в інтерв'ю журналу Time минулого тижня він повідомив про листа від Кім Чен Ина з привітанням з днем народження, який отримав напередодні.

Нагадаємо, що у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

.

Дивитись відео 02:03

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


DW.COM

Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

Аудіо й відео до теми

Трамп і Кім: від ворогів до друзів? (11.06.2018)  

Також за темою

Kim Hyok-chol

ЗМІ: У Північній Кореї стратили п'ятьох дипломатів після провалу саміту з Трампом 31.05.2019

У КНДР стратили п'ятьох топ-дипломатів після того, як Кім Чен Ин і Дональд Трамп не досягли компромісу на саміті в Ханої. Про це повідомила південнокорейська газета Chosun Ilbo.

Machthaber Kim besucht China

Лідер Китаю Сі Цзіньпін уперше прибув до Північної Кореї 20.06.2019

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Пхеньяна з дводенним візитом. Очікують, що він обговорить з Кім Чен Ином питання денуклеаризації Корейського півострова.

U.S. Präsident Donald Trump

Дональд Трамп отримав "чудового" листа від Кім Чен Ина 12.06.2019

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "чудового листа" від північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Зміст листа американський лідер не розголосив.

Реклама

Докладно

Заворушення у Тбілісі

Заворушення у Тбілісі - урок для Москви

Ставлення влади РФ до сусідів призводить до втрати Москвою впливу на пострадянському просторі, вважає Костянтин Еггерт.  

Daimler

У ФРН від Daimler вимагають відкликати 60 тисяч автомобілів

Причина - розміщення в автомобілях незаконного обладнання для маніпулювання показниками викидів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  