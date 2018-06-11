Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від американського президента Дональда Трампа, повідомила у неділю, 23 червня, північнокорейська державна агенція KCNA. Зараз Кім "серйозно розмірковує" над змістом послання.

Речниця Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що Трамп відправив листа Кіму і "листування між двома лідерами триває", передає агенція AP. Тим часом в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що листування між лідерами КНДР та США є позитивним сигналом для збереження діалогу.

Раніше у червні Трамп розповів, що він також отримав "прекрасного" листа від північнокорейського лідера. А в інтерв'ю журналу Time минулого тижня він повідомив про листа від Кім Чен Ина з привітанням з днем народження, який отримав напередодні.

Нагадаємо, що у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.

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