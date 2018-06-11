Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від Трампа

Лідери КНДР та США продовжують листуватися. Кім Чен Ин розмірковує над змістом останнього послання Дональда Трампа.
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав "чудового" листа від американського президента Дональда Трампа, повідомила у неділю, 23 червня, північнокорейська державна агенція KCNA. Зараз Кім "серйозно розмірковує" над змістом послання.
Речниця Білого дому Сара Сандерс підтвердила, що Трамп відправив листа Кіму і "листування між двома лідерами триває", передає агенція AP. Тим часом в адміністрації президента Південної Кореї заявили, що листування між лідерами КНДР та США є позитивним сигналом для збереження діалогу.
Раніше у червні Трамп розповів, що він також отримав "прекрасного" листа від північнокорейського лідера. А в інтерв'ю журналу Time минулого тижня він повідомив про листа від Кім Чен Ина з привітанням з днем народження, який отримав напередодні.
Нагадаємо, що у червні 2018 року Трамп зустрівся з Кімом в Сінгапурі, де підписав спільний документ, який зобов'язує Північну Корею провести повну денуклеаризацію. Утім, угода не містить конкретних кроків для досягнення цієї мети. Друга зустріч лідерів США та КНДР у лютому 2019 року у В'єтнамі, натомість, завершилася без досягнення жодного конкретного прогресу в питанні атомної програми КНДР.
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