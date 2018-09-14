 Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2018

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Новини

Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома

Південна Корея та КНДР зробили чергові кроки до зближення. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин укотре обіцяє демонтаж ядерних потужностей.

Мун Чже Ін (л) та Кім Чен Ин у Пхеньяні

Мун Чже Ін (л) та Кім Чен Ин у Пхеньяні

Під час розпочатого напередодні саміту лідери Північної та Південної Корей досягли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова. КНДР, зокрема, обіцяє закрити свої ракетні потужності в присутності міжнародних експертів.

Крім того, Пхеньян згоден згорнути свій ядерний комплекс, якщо США піде на зустрічний крок, заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін у середу, 19 вересня, після третьої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Кім, своєю чергою, наголосив, що політики погодилися зробити Корейський півострів "місцем миру без атомної зброї чи ядерних погроз", цитує агенція Reuters. Він також повідомив, що має намір "в найближчому майбутньому" приїхати в столицю Південної Кореї Сеул. Це буде перший подібний візит з моменту поділу Корейського півострова.

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Президент США Дональд Трамп відзначив, що парад з нагоди 70-річчя заснування КНДР пройшов без звичної демонстрації ядерної зброї.

Експерти дійшли висновку, що КНДР продовжує розробку ядерної та ракетної програм, а також намагається торгувати зброєю та імпортує нафту попри санкції. (04.08.2018)

Зближення Вашингтона та Пхеньяна загальмувало. Тепер Китай та Південна Корея хочуть використати свої можливості, щоб переконати КНДР у необхідності подальших поступок? (08.09.2018)

Можливі також, зокрема, такі кроки, як припинення діяльності Ядерного науково-дослідного центру в Йонбені, де є реактор та потужності для збагачення плутонію, зазначив Мун. Пхеньян та Сеул також погодилися роззброїти спільно контрольоване прикордонне село. Це почнеться із розмінування, зазначає AP.

Крім того, обидві Кореї розмірковують над спільною заявкою щодо прийняття Олімпійських ігор у 2032 році, додає dpa.

Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США. Після цього оглядачі чекали потепління відносин між двома країнами. Утім, поки цього так і не відбулося. 

  • Карикатура, Сергій Йолкін, ракетний конфлікт США і КНДР

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Боротьба зачісок

    Достатньо лише намалювати дві ракети, одну прикрасити білявим, зачесаним наперед чубом, іншу - чорним "їжачком" із підголеними скронями, який стирчить догори, і всім одразу зрозуміло, про кого йдеться.

  • Дональд Трамп, Кім Чен Ин, зачіски

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Атомна казуїстика

    Зачіски Дональда Трампа й Кін Чен Ина - справжнє джерело натхнення для карикатуристів. Лідери США й Північної Кореї намагаються з'ясувати, чий начіс крутіший. "Моя зачіска - вогонь!" - запевняє Трамп. "Зате моя - справжня бомба", - не поступається Кім.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Коли зустрічаються двоє безумців...

    "Ти що, зовсім із глузду з'їхав?" - питають одне одного Дональд Трамп і Кім Чен Ин.

  • Карикатура на Дональда Трампа та Кім Чен Ина

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    "Просто хтось надто багато наговорив"

    Пролізти у кролячу нору непросто, якщо тебе аж розпитає від злості й погроз.

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин, які стрибають в басейн без води

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Стрибки "бомбочкою"

    Цікаво, коли вони помітять, що в басейні немає води?

  • Карикатура, Дональд Трамп, граната

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Президент-граната

    "Цей президент - мов граната: цілковито заряджений і знятий із запобіжника. У вас лишилося кілька секунд, щоб добігти до укриття".

  • Карикатура: Дональд Трамп і Кім Чен Ин у космосі

    Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

    Вихід знайдено!

    Підпис до карикатури: "Це був єдиний вихід".

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марина Барановська, Аніта Грабська


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Конфлікт між Кім Чен Ином і Дональдом Трампом у карикатурах

Що є причиною конфлікту між Дональдом Трампом і Кім Чен Ином? Одна із версій карикатуристів - лідери США й КНДР не можуть вирішити, чия зачіска краща. (29.08.2017)  

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