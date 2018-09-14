Кім Чен Ин обіцяє відмовитися від атома

Під час розпочатого напередодні саміту лідери Північної та Південної Корей досягли згоди про денуклеаризацію Корейського півострова. КНДР, зокрема, обіцяє закрити свої ракетні потужності в присутності міжнародних експертів.

Крім того, Пхеньян згоден згорнути свій ядерний комплекс, якщо США піде на зустрічний крок, заявив президент Південної Кореї Мун Чже Ін у середу, 19 вересня, після третьої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Пхеньяні.

Кім, своєю чергою, наголосив, що політики погодилися зробити Корейський півострів "місцем миру без атомної зброї чи ядерних погроз", цитує агенція Reuters. Він також повідомив, що має намір "в найближчому майбутньому" приїхати в столицю Південної Кореї Сеул. Це буде перший подібний візит з моменту поділу Корейського півострова.

Можливі також, зокрема, такі кроки, як припинення діяльності Ядерного науково-дослідного центру в Йонбені, де є реактор та потужності для збагачення плутонію, зазначив Мун. Пхеньян та Сеул також погодилися роззброїти спільно контрольоване прикордонне село. Це почнеться із розмінування, зазначає AP.

Крім того, обидві Кореї розмірковують над спільною заявкою щодо прийняття Олімпійських ігор у 2032 році, додає dpa.

Нагадаємо, у червні на історичній зустрічі у Сінгапурі Кім Чен Ин та Дональд Трамп домовилися провести ядерне роззброєння КНДР в обмін на гарантії безпеки з боку США. Після цього оглядачі чекали потепління відносин між двома країнами. Утім, поки цього так і не відбулося.