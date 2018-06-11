 Кім Чен Ин з′явився на публіці та обговорив ядерний потенціал КНДР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.05.2020

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Кім Чен Ин з'явився на публіці та обговорив ядерний потенціал КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав військову нараду, щоб обговорити посилення ядерного арсеналу країни. Це - його перший підтверджений публічний виступ після тимчасової відсутності та чуток про проблеми зі здоров'ям.

Кім Чен Ин скликав військову нараду, щоб обговорити посилення ядерного арсеналу КНДР

Кім Чен Ин скликав військову нараду, щоб обговорити посилення ядерного арсеналу КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин скликав нараду військової комісії правлячої в країні Трудової партії для обговорення ядерного потенціалу та збройних сил країни. Про це в неділю, 24 травня, повідомили державні ЗМІ Північної Кореї, передає інформагенція АР.

Учасники цієї наради, за даними ЗМІ, оприлюднили нову політику "щодо подальшого посилення стримування ядерної війни в країні", а також "приведення стратегічних збройних сил до стану підвищеної тривоги". Також Кім Чен Ин обговорив розширення можливостей для стримування "загрозливих іноземних сил".

Це стала перша за останні 20 днів публічна поява лідера КНДР, по які офіційно повідомили. До цього, на початку травня, на тлі чуток про його здоров'я, північнокорейські державні ЗМІ повідомили про нібито участь Кім Чен Ина в урочистостях з відкриття заводу з виробництва добрив. Утім, ця інформація не мала підтвердження з незалежних джерел.

Зникнення Кім Чен Ина

Востаннє північнокорейські ЗМІ писали про появу лідера країни на публіці ще 11 квітня. Після цього він не лише зник з публічного простору, але й пропустив важливу для КНДР церемонію з нагоди дня народження його діда, засновника Північної Кореї Кім Ір Сена, яка відбулася 15 квітня.

На цьому тлі низка ЗМІ почала поширювати інформацію про те, що північнокорейський лідер переніс важку операцію на серці і тепер перебуває у критичному стані. Про це, зокрема, повідомляв американський телеканал CNN. Водночас інформагенція Reuters писала, що через проблеми зі здоров'ям Кім Чен Ина Китай відрядив до КНДР делегацію, у якій взяли участь лікарі та представники уряду.

У Пентагоні та Білому домі скептично сприйняли повідомлення ЗМІ про здоров'я лідера КНДР. Так, президент США Дональд Трамп заявив, що ця інформація могла бути оприлюднена помилково, і висловив побажання, аби у Кім Чен Ина усе було добре.

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