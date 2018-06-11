Кім Чен Ин готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом

Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом. Водночас Кім зазначив, що не наполягатиме на саміті лише задля послаблення санкцій, а "терпляче чекатиме" від Вашингтона "сміливих рішень", пов'язаних з відносинами між обома країнами, повідомило в суботу, 13 квітня, південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ. Водночас Кім Чен Ин підкреслив, що його ставлення до Трампа залишається "чудовим".

Напередодні Трамп на переговорах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Вашингтоні теж висловився за можливість проведення третього саміту з Кім Чен Ином. Обидві попередні зустрічі були, за словами Трампа, "дуже продуктивними". Водночас він застеріг, що подальші переговори не будуть швидким процесом, а рухатимуться "крок за кроком". "Якщо все пройде швидко, ми не досягнемо правильного угоди", - заявив Трамп.

Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, на ньому сторони не змогли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї.