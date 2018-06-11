Кім Чен Ин готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом

Кім Чен Ин і Дональд Трамп заявили, що їхня нова зустріч можлива. Глава КНДР зазначив, що він "чудово" ставиться до Трампа.
Лідер КНДР Кім Чен Ин висловив готовність провести ще один, третій за рахунком саміт з президентом США Дональдом Трампом. Водночас Кім зазначив, що не наполягатиме на саміті лише задля послаблення санкцій, а "терпляче чекатиме" від Вашингтона "сміливих рішень", пов'язаних з відносинами між обома країнами, повідомило в суботу, 13 квітня, південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на північнокорейські ЗМІ. Водночас Кім Чен Ин підкреслив, що його ставлення до Трампа залишається "чудовим".
Напередодні Трамп на переговорах з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у Вашингтоні теж висловився за можливість проведення третього саміту з Кім Чен Ином. Обидві попередні зустрічі були, за словами Трампа, "дуже продуктивними". Водночас він застеріг, що подальші переговори не будуть швидким процесом, а рухатимуться "крок за кроком". "Якщо все пройде швидко, ми не досягнемо правильного угоди", - заявив Трамп.
Трамп і Кім вперше зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі. Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, на ньому сторони не змогли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї.