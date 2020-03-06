Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб

Станом на ранок суботи, 7 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу Sars-CoV-2 у Німеччині збільшилася до 684. Про це повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI), передає агенція новин AFP.

З 6 березня кількість інфікованих у країні зросла на 45 людей. Найбільша кількість заражень спостерігається у найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Там зафіксували 346 інфекцій. У Баварії нарахували 117 випадків, а в Баден-Вюртемберзі - 116.

У багатьох інших федеральних землях мають місце лише поодинокі випадки зараження. Єдиною землею, де офіційно не зареєстрували жодного зараження коронавірусом, стала Саксонія-Ангальт.

Найбільше випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії, де кількість інфікованих становить близько п'яти тисяч людей, а кількість померлих зросла вже майже до 200.

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом осіб зростає у багатьох країнах. Загалом у світі вже зафіксовано більше сотні тисяч заражених коронавірусом.

Як повідомлялося, на круїзному лайнері Grand Princess, що стоїть на якорі біля узбережжя Каліфорнії, виявили 21 інфікованого коронавірусом. На борту корабля перебувають 3500 осіб, серед яких, за даними МЗС України, 49 українців. У США жертвами коронавірусу стали вже 17 осіб.

Дивитись відео 03:47 Поділитись Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3YUwN Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)