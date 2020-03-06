 Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Німеччині збільшилась до 684. За добу кількість інфікованих зросла на 45 осіб. Найбільше випадків зареєстровано у землі Північний Рейн-Вестфалія.

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до 684 осіб

Станом на ранок суботи, 7 березня, кількість підтверджених випадків коронавірусу Sars-CoV-2 у Німеччині збільшилася до 684. Про це повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI), передає агенція новин AFP.

З 6 березня кількість інфікованих у країні зросла на 45 людей. Найбільша кількість заражень спостерігається у найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Там зафіксували 346 інфекцій. У Баварії нарахували 117 випадків, а в Баден-Вюртемберзі - 116.

У багатьох інших федеральних землях мають місце лише поодинокі випадки зараження. Єдиною землею, де офіційно не зареєстрували жодного зараження коронавірусом, стала Саксонія-Ангальт. 

Найбільше випадків коронавірусу в Європі зафіксовано в Італії, де кількість інфікованих становить близько п'яти тисяч людей, а кількість померлих зросла вже  майже до 200. 

Тим часом кількість інфікованих коронавірусом осіб зростає у багатьох країнах. Загалом у світі вже зафіксовано більше   сотні тисяч заражених коронавірусом.

Як повідомлялося, на круїзному лайнері Grand Princess, що стоїть на якорі біля узбережжя Каліфорнії, виявили 21 інфікованого коронавірусом. На борту корабля перебувають 3500 осіб, серед яких, за даними МЗС України, 49 українців. У США жертвами коронавірусу стали вже 17 осіб. 

 

Дивитись відео 03:47

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)

Дивитись відео 00:29

Коронавірус і ввічливість: Меркель не потиснули руку (03.03.2020)

DW.COM

Lufthansa наполовину скорочує кількість рейсів через коронавірус

Унаслідок стрімкого падіння попиту, спричиненого епідемією коронавірусу, Lufthansa Group змушена ще сильніше скоротити кількість рейсів. У найближчі тижні з розкладу польотів мають викреслити до 50 відсотків рейсів. (06.03.2020)  

Коронавірус: на борту лайнера Grand Princess є 49 українців

На борту круїзного лайнера Grand Princess, на якому виявили коронавірус, перебувають 49 громадян України. Консульство України з'ясовує, чи є серед інфікованих українці. (07.03.2020)  

Також за темою

Deutschland Frau mit Mundschutz arbeitet auf der Messe Ambiente

Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб 06.03.2020

Найбільша кількість випадків зараження припадає на землі Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія.

Uniklinik Essen Coronavirus in Deutschland

Коронавірус у Німеччині виявили у 117 людей 01.03.2020

Станом на ранок 1 березня у Німеччині коронавірус виявили у 117 осіб. Найбільше випадків - у землі Північний-Рейн Вестфалія. Водночас поки що офіційно не виявили жодних хворих у Берліні.

Israel Hohe Beteiligung bei Parlamentswahl trotz Coronavirus | Wählen unter Quarantäne

Ізраїль заборонив в'їзд туристам із ФРН, Франції, Іспанії, Австрії та Швейцарії 05.03.2020

Ізраїль розширив список країн, громадянам яких заборонений в'їзд через коронавірус. У Німеччині зареєстровано 109 нових випадків SARS-CoV-2, Італія вийшла за кількістю хворих на третє місце у світі.

Реклама

Докладно

Уламки літака MH17 Малайзійських авіаліній на Донбасі, липень 2014 року

Суд у справі про катастрофу MH17: що важливо знати

9 березня в Схіпхолі розпочнеться резонансний кримінальний процес у справі про катастрофу над Донбасом літака MH17.  

Видобуток нафти

В ОПЕК+ не домовилися щодо скорочення видобутку нафти

Тим часом на ринках спостерігається стрімке падіння вартості "чорного золота".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  