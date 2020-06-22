 Кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2020

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Новини

Кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів

Поширення нового коронавірусу йде по експоненті. На подвоєння кількості інфікованих пішло трохи більше місяця.

Кількість інфікованих коронавірусом у світі подолала позначку 10 мільйонів

Кількість інфікованих коронавірусом у світі подолала позначку 10 мільйонів

Кількість офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 у всьому світі подолала позначку у 10 мільйонів. Померли майже півмільйона осіб, в яких було виявлено хворобу. Водночас одужали понад п’ять мільйонів осіб.

Про це у неділю, 28 червня, повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), який у режимі реального часу відстежуює поширення пандемії коронавірусу у світі. Раніше про подолання позначки у 10 мільйонів інфікованих повідомляв ресурс Worldometers, а також агенції AFP та Reuters, які здійснюють власний підрахунок, що базується на офіційних повідомленнях про поширення хвороби з різних країн.

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Загалом тенденція до глобального розповсюдження коронавірусу лише посилюється, його розширення йде по експоненті. Так, позначку у три мільйони інфікованих було подолано 27 квітня. Про п'ять мільйонів хворих на COVID-19 повідомлялося 21 травня. Для подвоєння кількості інфікованих після цього знадобилося трохи більше місяця.  

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Найбільша кількість заражень припадає на США. Там зареєстровано 2,5 мільйона випадків. Друге місце з великим відривом посідає Бразилія, де зафіксовано 1,3 мільйона інфікованих. На третьому місці з 633 тисячами випадків перебуває Росія, але її швидкими темпами наздоганяє Індія, в який зареєстровано вже 528 тисяч випадків захворювання.

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В Україні станом на ранок неділі, 28 червня, виявлено 917 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього за весь період епідемії в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 42 982 випадки інфікування COVID-19.

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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