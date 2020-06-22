Кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищила 10 мільйонів

Кількість офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19 у всьому світі подолала позначку у 10 мільйонів. Померли майже півмільйона осіб, в яких було виявлено хворобу. Водночас одужали понад п’ять мільйонів осіб.

Про це у неділю, 28 червня, повідомляє Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), який у режимі реального часу відстежуює поширення пандемії коронавірусу у світі. Раніше про подолання позначки у 10 мільйонів інфікованих повідомляв ресурс Worldometers, а також агенції AFP та Reuters, які здійснюють власний підрахунок, що базується на офіційних повідомленнях про поширення хвороби з різних країн.

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Загалом тенденція до глобального розповсюдження коронавірусу лише посилюється, його розширення йде по експоненті. Так, позначку у три мільйони інфікованих було подолано 27 квітня. Про п'ять мільйонів хворих на COVID-19 повідомлялося 21 травня. Для подвоєння кількості інфікованих після цього знадобилося трохи більше місяця.

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Найбільша кількість заражень припадає на США. Там зареєстровано 2,5 мільйона випадків. Друге місце з великим відривом посідає Бразилія, де зафіксовано 1,3 мільйона інфікованих. На третьому місці з 633 тисячами випадків перебуває Росія, але її швидкими темпами наздоганяє Індія, в який зареєстровано вже 528 тисяч випадків захворювання.

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В Україні станом на ранок неділі, 28 червня, виявлено 917 нових випадків інфікування коронавірусом. Всього за весь період епідемії в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 42 982 випадки інфікування COVID-19.