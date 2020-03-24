Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 20 тисяч

Кількість летальних випадків серед пацієнтів, у яких було діагностовано коронавірусну інфекцію COVID-19, в усьому світі у середу, 25 березня, перевищила 20 тисяч. За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США), від хвороби вже померло 20 550 осіб. Своєю чергою ресурс Worldometers, що також відстежує поширення коронавірусної інфекції, наводить цифру у 20 818 померлих.

Загалом у світі зафіксовано понад 450 тисяч випадків зараження на SARS-CoV-2. При цьому одужало вже понад 113 тисяч людей.

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Найбільше летальних випадків, за даними Університету Джонса Хопкінса, зафіксовано в Італії (7 503), Іспанії (3 434), Китаї (3 163), Ірані (2 077).

В Італії очікують більшого поширення інфекції

Епіцентром захворювання залишається Італія - там за останню добу від коронавірусу померло 683 людини. По всій країні було інфіковано 74 386 людей, загалом померло 7 503 особи. "Якщо ми хочемо, щоб крива зараження стабілізувалась, а потім почала знижуватись, абсолютно необхідно дотримуватися жорсткого соціального дистанціювання", - заявив представник служби цивільного захисту країни Агостіно Міоццо, передає агенція dpa.

Найбільш постраждалим регіоном залишається Ломбардія. Втім, існують занепокоєння, що хвороба може більш активно поширюватися на півдні країни, особливо, якщо не будуть дотримуватися обмежувальні заходи. "Наступні десять днів тут будуть пеклом. Ми на межі різкого поширення інфекції", - наголосив президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука у листі до центрального уряду.

У Франції зростає кількість жертв

Тим часом у Франції станом на вечір середи зафіксована вже 1331 смерть від коронавірусу. Загалом у країні інфікувалось понад 11 500 людей. Найближчим часом уряд оголосить, чи будуть продовжені обмежувальні заходи у країні.