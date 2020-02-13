 Кількість померлих від коронавірусу зросла майже до 1400 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.02.2020

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Новини

Кількість померлих від коронавірусу зросла майже до 1400 осіб

За минулу добу у Китаї зафіксували 5090 нових випадків коронавірусного захворювання, а кількість жертв зросла на 121 людину і наблизилась до 1400 осіб загалом. Українців з Уханю все ще не вивезли.

За добу у Китаї зафіксували 5090 нових випадків захворювання на коронавірус

За добу у Китаї зафіксували 5090 нових випадків захворювання на коронавірус

У Китаї у четвер, 13 лютого, повідомили про виявлення 5090 нових випадків зараження коронавірусом. Також за добу від хвороби, викликаної вірусом, в країні померла 121 людина. Загальна кількість жертв наближається до 1400 осіб загалом, передає агенція новин АР.

Лише у провінції Хубей, яка стала епіцентром поширення нового вірусу, зафіксовано 4823 нових випадки зараження та 116 смертей від COVID-19.

У ВООЗ заявили, що коронавірусом можуть заразитися дві третини населення планети

Тим часом консультант Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Айра Лонджін припустив, що коронавірусом можуть заразитися дві третини населення планети. Таку думку він висловив у коментарі агенції Bloomberg на тлі різкого збільшення кількості заражених коронавірусом у Китаї.

DW.COM

Український прем'єр Олексій Гончарук заявив, що затримка евакуації українців з провінції Хубей у Китаї через коронавірус пов'язана з мінімізацією ризиків. За його словами, це питання мають вирішити упродовж кількох днів. (12.02.2020)

Відтепер захворювання, спричинене новим коронавірусом, матитме назву Covid-19, заявили у ВООЗ та попередили, що наслідки коронавірусу можуть бути серйознішими за наслідки будь-якого теракту. (11.02.2020)

За словами вченого, який відслідковує шляхи поширення нового вірусу в Китаї, кількість інфікованих може досягти декількох мільярдів. Наразі кількість заражених у КНР наближається до 60 тисяч осіб.

Консультант ВООЗ припустив, що ймовірність поширення коронавірусу залежатиме від ефективності суворого карантину китайських багатомільйонних міст, зокрема Уханя у провінції Хубей, яке стало осередком поширення інфекції.

Скалецька пообіцяла вивезти українців з Китаю 18 лютого

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила, що громадяни України прибудуть назад з Уханя 18 лютого. Їх відразу ізолюють у медичних закладах на два тижні.

За словами Скалецької, затримки повернення українців немає. Натомість уряд продовжує приймати рішення для повернення громадян України додому. "Оперативний штаб в уряді вирішує питання щодо виділення грошей та ухвалення алгоритму", - заявила міністерка в ефірі телеканалу "1+1".

Раніше планувалося, що українських громадян евакуюють з провінції Хубей ще 11 лютого. Того дня Скалецька уточнила, що дату евакуації українців буде визначено після того, як усі охочі залишити Китай підпишуть форму інформованої згоди.

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