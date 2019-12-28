Кількість німецьких підприємств у Росії зменшується

Протягом 2019 року кількість компаній з німецьким капіталом, які ведуть бізнес в Російській Федерації, зменшилася на вісім відсотків. Як повідомили у неділю, 29 грудня, у Німецько-російській зарубіжній торговельній палаті, яка посилається на Федеральну податкову службу РФ, станом на кінець грудня 2019 року в Росії налічувалося майже 4,3 тисячі німецьких фірм.

При цьому перед анексією Росією Криму та її залучення у конфлікт на Сході України 2014 року в РФ працювали майже 6200 німецьких фірм. У Німецько-російській зарубіжній торговельній палаті пов'язують таке скорочення, зокрема, і з запровадженими нещодавно санкціями США проти російського газопроводу "Північний потік-2". "Америці слід припинити далі нарощувати санкції за рахунок німецьких і європейських підприємств, як востаннє Вашингтон зробив, запровадивши санкції проти "Північного потоку-2", - наголосив глава палати Маттіас Шепп (Matthias Schepp), слова якого наводить агенція dpa.

Утім, він відзначив також і позитивні тенденції. "Німецькі фірми, як і раніше, багато інвестують в Росію. Кількість підприємств зменшується, але якість їхнього залучення при цьому зростає", - зауважив глава Палати.

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потрапили судна, що займаються прокладанням труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають стосунок до роботи цих суден. Зокрема, штрафні заходи передбачають заборону на в'їзд до США. Крім того, будь-які активи цих компаній, що перебувають на території США, будуть заморожені. Запровадження цих санкції розкритикували, зокрема, в уряді ФРН та у Єврокомісії.