Кількість населення Німеччини досягла рекордного рівня завдяки мігрантам

За 2019 рік населення Німеччини зросло на близько 200 тисяч осіб до рекордних 83,2 мільйона, кажуть у статистичному відомстві. Як і раніше, головною причиною приросту населення залишається міграція.
Упродовж 2019 року населення Німеччини зросло до рекордних 83,2 мільйона осіб. Такі попередні оцінки демографічної ситуації оприлюднило у п'ятницю, 17 січня, Федеральне статистичне відомство Німеччини.
За підрахунками відомства, наприкінці 2019 року у ФРН проживало приблизно на 200 тисяч людей більше, ніж роком раніше. Такий показник приросту населення значно менший за показники минулих років, констатували у відомстві. Так, 2018 року населення Німеччини зросло на 400 тисяч осіб. А 2015 року було зафіксовано приріст у майже мільйон осіб.
Зростання населення в Німеччині відбувається насамперед завдяки міграції. Лише 2019 року до ФРН, згідно з попередніми оцінками, прибуло на 300-350 тисяч більше людей, ніж виїхало з країни. При цьому, починаючи із 1972 року, кількість новонароджених у Німеччині поступається чисельності померлих.
Головною причиною приросту населення в Німеччині залишаються мігранти. (26.08.2016)
Загалом 1,58 мільйона осіб переїхали до Німеччини з-за кордону, а 1,18 мільйона - залишили ФРН. Приріст забезпечили головно іммігранти з країн ЄС. (16.07.2019)
У 2016 році в Німеччині було зафіксовано близько 10 мільйонів жителів, які є громадянами інших держав. Це майже на чверть більше, ніж 2014 року. (01.07.2017)