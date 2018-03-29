 Кількість населення Німеччини досягла рекордного рівня завдяки мігрантам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2020

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Новини

Кількість населення Німеччини досягла рекордного рівня завдяки мігрантам

За 2019 рік населення Німеччини зросло на близько 200 тисяч осіб до рекордних 83,2 мільйона, кажуть у статистичному відомстві. Як і раніше, головною причиною приросту населення залишається міграція.

Населення Німеччини (фотоілюстрація)

Населення Німеччини у 2019-му знову зросло, однак приріст уповільнився

Упродовж 2019 року населення Німеччини зросло до рекордних 83,2 мільйона осіб. Такі попередні оцінки демографічної ситуації оприлюднило у п'ятницю, 17 січня, Федеральне статистичне відомство Німеччини.

За підрахунками відомства, наприкінці 2019 року у ФРН проживало приблизно на 200 тисяч людей більше, ніж роком раніше. Такий показник приросту населення значно менший за показники минулих років, констатували у відомстві. Так, 2018 року населення Німеччини зросло на 400 тисяч осіб. А 2015 року було зафіксовано приріст у майже мільйон осіб.

Зростання населення в Німеччині відбувається насамперед завдяки міграції. Лише 2019 року до ФРН, згідно з попередніми оцінками, прибуло на 300-350 тисяч більше людей, ніж виїхало з країни. При цьому, починаючи із 1972 року, кількість новонароджених у Німеччині поступається чисельності померлих.

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Бебі-бум у Німеччині (29.03.2018)

DW.COM

Населення Німеччини за минулий рік зросло майже на мільйон осіб

Головною причиною приросту населення в Німеччині залишаються мігранти. (26.08.2016)  

Населення Німеччини завдяки міграції у 2018 році зросло на 400 тисяч осіб

Загалом 1,58 мільйона осіб переїхали до Німеччини з-за кордону, а 1,18 мільйона - залишили ФРН. Приріст забезпечили головно іммігранти з країн ЄС. (16.07.2019)  

Кількість іноземців у ФРН встановила рекорд і перевищила 10 мільйонів осіб

У 2016 році в Німеччині було зафіксовано близько 10 мільйонів жителів, які є громадянами інших держав. Це майже на чверть більше, ніж 2014 року. (01.07.2017)  

Населення Німеччини "помолодшало" завдяки біженцям

Середній вік населення ФРН у 2015 році знизився на один місяць - до 44 років і трьох місяців. Сталось це завдяки значному припливу біженців. (13.06.2017)  

Аудіо й відео до теми

Бебі-бум у Німеччині (29.03.2018)  

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