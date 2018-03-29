Кількість населення Німеччини досягла рекордного рівня завдяки мігрантам

Упродовж 2019 року населення Німеччини зросло до рекордних 83,2 мільйона осіб. Такі попередні оцінки демографічної ситуації оприлюднило у п'ятницю, 17 січня, Федеральне статистичне відомство Німеччини.

За підрахунками відомства, наприкінці 2019 року у ФРН проживало приблизно на 200 тисяч людей більше, ніж роком раніше. Такий показник приросту населення значно менший за показники минулих років, констатували у відомстві. Так, 2018 року населення Німеччини зросло на 400 тисяч осіб. А 2015 року було зафіксовано приріст у майже мільйон осіб.

Зростання населення в Німеччині відбувається насамперед завдяки міграції. Лише 2019 року до ФРН, згідно з попередніми оцінками, прибуло на 300-350 тисяч більше людей, ніж виїхало з країни. При цьому, починаючи із 1972 року, кількість новонароджених у Німеччині поступається чисельності померлих.