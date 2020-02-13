Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 285

Медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії. Про це в суботу, 15 лютого, заявив міністр японського міністерства охорони здоров'я Кацунобу Като, повідомляє агенція "Інтерфакс". За даними німецького посольства в Токіо, серед нових інфікованих - двоє громадян Німеччини.

Таким чином, загальна кількість хворих на борту судна зросла до 285 осіб. Людей, у яких діагностували коронавірус, доправили до місцевих лікарень.

Міністерство закордонних справ Японії у суботу заявило, що до понеділка тестування на коронавірус мають пройти всі пасажири. Таким чином, результати перевірки мають опублікувати найпізніше в середу, повідомляє агенція dpa. До того часу корабель буде перебувати на карантині.

Починаючи з середи, пасажири з негативними результатами тестів на коронавірус зможуть залишити лайнер, зазначає японська влада. Однак перед тим кожен з цих пасажирів повинен буде пройти ще одну перевірку. Тим же пасажирам, які перебували в тісному контакті з інфікованими, карантин продовжать, додає німецьке посольство.

США проведуть евакуацію

Тим часом США оголосили, що відправляють літак, щоб забрати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess. Посольство США в Токіо повідомило в листі пасажирам, що літак за американцями прилетить до Японії 16 лютого. Всі евакуйовані повинні пройти ще один, 14-денний карантин після прибуття до США. Перед посадкою в літак буде проведено медичний огляд. На борт не допустять тих, у кого виявлять симптоми хвороби.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess з 3 лютого дрейфує біля берегів Японії в районі Йокогами з близько 3500 пасажирами на борту в зв'язку з оголошенням двотижневого карантину. Його оголосили після того, як в одного з пасажирів, який зійшов на попередній зупинці в Гонконзі, діагностували коронавірус. Виявлених інфікованих, яких вже 285 осіб, направили в лікарні Японії. Це найвищий показник кількості хворих за межами Китаю, де вірус зафіксований у 66 тисяч осіб і понад 1500 померли.

Раніше цього тижня міністерство охорони здоров'я Японії дозволило 11 пасажирам Diamond Princess зійти на берег. Йдеться про людей старших 80 років і тих, хто не може залишатися більше на судні через неможливість дотримуватися необхідних для них медичних умов.

На борту судна перебуває більше двох з половиною тисяч туристів і більше тисячі членів екіпажу, серед них 25 громадян України. Раніше повідомлялося, що у двох українців на борту було виявлено коронавірус.