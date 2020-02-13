Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 285

Після виявлення нових випадків інфікування коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що дрейфує на карантині біля берегів Японії, кількість хворих збільшилася до 285. Карантин триватиме щонайменше до середи.
Медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії. Про це в суботу, 15 лютого, заявив міністр японського міністерства охорони здоров'я Кацунобу Като, повідомляє агенція "Інтерфакс". За даними німецького посольства в Токіо, серед нових інфікованих - двоє громадян Німеччини.
Таким чином, загальна кількість хворих на борту судна зросла до 285 осіб. Людей, у яких діагностували коронавірус, доправили до місцевих лікарень.
Міністерство закордонних справ Японії у суботу заявило, що до понеділка тестування на коронавірус мають пройти всі пасажири. Таким чином, результати перевірки мають опублікувати найпізніше в середу, повідомляє агенція dpa. До того часу корабель буде перебувати на карантині.
Починаючи з середи, пасажири з негативними результатами тестів на коронавірус зможуть залишити лайнер, зазначає японська влада. Однак перед тим кожен з цих пасажирів повинен буде пройти ще одну перевірку. Тим же пасажирам, які перебували в тісному контакті з інфікованими, карантин продовжать, додає німецьке посольство.
США проведуть евакуацію
Тим часом США оголосили, що відправляють літак, щоб забрати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess. Посольство США в Токіо повідомило в листі пасажирам, що літак за американцями прилетить до Японії 16 лютого. Всі евакуйовані повинні пройти ще один, 14-денний карантин після прибуття до США. Перед посадкою в літак буде проведено медичний огляд. На борт не допустять тих, у кого виявлять симптоми хвороби.
Нагадаємо, лайнер Diamond Princess з 3 лютого дрейфує біля берегів Японії в районі Йокогами з близько 3500 пасажирами на борту в зв'язку з оголошенням двотижневого карантину. Його оголосили після того, як в одного з пасажирів, який зійшов на попередній зупинці в Гонконзі, діагностували коронавірус. Виявлених інфікованих, яких вже 285 осіб, направили в лікарні Японії. Це найвищий показник кількості хворих за межами Китаю, де вірус зафіксований у 66 тисяч осіб і понад 1500 померли.
Раніше цього тижня міністерство охорони здоров'я Японії дозволило 11 пасажирам Diamond Princess зійти на берег. Йдеться про людей старших 80 років і тих, хто не може залишатися більше на судні через неможливість дотримуватися необхідних для них медичних умов.
На борту судна перебуває більше двох з половиною тисяч туристів і більше тисячі членів екіпажу, серед них 25 громадян України. Раніше повідомлялося, що у двох українців на борту було виявлено коронавірус.