 Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 285 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Кількість заражених коронавірусом на лайнері Diamond Princess зросла до 285

Після виявлення нових випадків інфікування коронавірусом на лайнері Diamond Princess, що дрейфує на карантині біля берегів Японії, кількість хворих збільшилася до 285. Карантин триватиме щонайменше до середи.

Лайнер Diamond Princess в Японії

Лайнер Diamond Princess вже майже два тижні перебуває на карантині

Медики виявили 67 нових випадків зараження коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess, що перебуває на карантині в Японії. Про це в суботу, 15 лютого, заявив міністр японського міністерства охорони здоров'я Кацунобу Като, повідомляє агенція "Інтерфакс". За даними німецького посольства в Токіо, серед нових інфікованих - двоє громадян Німеччини.

Таким чином, загальна кількість хворих на борту судна зросла до 285 осіб. Людей, у яких діагностували коронавірус, доправили до місцевих лікарень.

Міністерство закордонних справ Японії у суботу заявило, що до понеділка тестування на коронавірус мають пройти всі пасажири. Таким чином, результати перевірки мають опублікувати найпізніше в середу, повідомляє агенція dpa. До того часу корабель буде перебувати на карантині.

Починаючи з середи, пасажири з негативними результатами тестів на коронавірус зможуть залишити лайнер, зазначає японська влада. Однак перед тим кожен з цих пасажирів повинен буде пройти ще одну перевірку. Тим же пасажирам, які перебували в тісному контакті з інфікованими, карантин продовжать, додає німецьке посольство.

DW.COM

Українське посольство у Китаї повідомило про евакуацію громадян України з провінції Хубей, що найбільше постраждала від коронавірусу. На лайнері Diamond Princess у Японії вірус знайшли вже у двох українців. (10.02.2020)

Кількість нових хворих та померлих внаслідок COVID-19 продовжує зростати. В Єгипті в іноземця був зафіксований перший випадок захворювання. (15.02.2020)

США проведуть евакуацію

Тим часом США оголосили, що відправляють літак, щоб забрати своїх громадян з круїзного лайнера Diamond Princess. Посольство США в Токіо повідомило в листі пасажирам, що літак за американцями прилетить до Японії 16 лютого. Всі евакуйовані повинні пройти ще один, 14-денний карантин після прибуття до США. Перед посадкою в літак буде проведено медичний огляд. На борт не допустять тих, у кого виявлять симптоми хвороби.

Нагадаємо, лайнер Diamond Princess з 3 лютого дрейфує біля берегів Японії в районі Йокогами з близько 3500 пасажирами на борту в зв'язку з оголошенням двотижневого карантину. Його оголосили після того, як в одного з пасажирів, який зійшов на попередній зупинці в Гонконзі, діагностували коронавірус. Виявлених інфікованих, яких вже 285 осіб, направили в лікарні Японії. Це найвищий показник кількості хворих за межами Китаю, де вірус зафіксований у 66 тисяч осіб і понад 1500 померли.

Раніше цього тижня міністерство охорони здоров'я Японії дозволило 11 пасажирам Diamond Princess зійти на берег. Йдеться про людей старших 80 років і тих, хто не може залишатися більше на судні через неможливість дотримуватися необхідних для них медичних умов.

На борту судна перебуває більше двох з половиною тисяч туристів і більше тисячі членів екіпажу, серед них 25 громадян України. Раніше повідомлялося, що у двох українців на борту було виявлено коронавірус.

Дивитись відео 00:45

Душ від коронавірусу в Китаї (13.02.2020)

Також за темою

Afrika Senegal Coronavirus Pasteur Institute in Dakar

ВООЗ прагне пришвидшити пошук вакцини від коронавірусу 12.02.2020

Після дводенного зібрання близько 400 науковців у Женеві ВООЗ заявила про намір пришвидшити розробку вакцини від коронавірусу.

China Corona-Krankenhaus in Wuhan

ВООЗ дала офіційну назву хворобі, спричиненій новим коронавірусом 11.02.2020

Відтепер захворювання, спричинене новим коронавірусом, матитме назву Covid-19, заявили у ВООЗ та попередили, що наслідки коронавірусу можуть бути серйознішими за наслідки будь-якого теракту.

China Coronavirus Symbolbild

Китай змінив підхід до обліку заражених коронавірусом 11.02.2020

Інфікована людина без симптомів захворювання не вважається зараженою коронавірусом 2019-nCoV, йдеться у приписах Національної комісії охорони здоров'я Китаю. Це суперечить вказівкам ВООЗ.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки

Дебют Зеленського в Мюнхені: прийшов, побачив, розсмішив

Як виступив у Мюнхені президент України Володимир Зеленський, і чим він завоював симпатії публіки. Репортаж DW.  

США підвищують тарифи на європейські літаки

США знову підвищують мита на європейські літаки

Через суперечку щодо субсидій для Airbus США підвищують мита на літаки з Євросоюзу з 10 до 15 відсотків.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  