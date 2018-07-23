 Кількість загиблих через землетрус в Індонезії зросла до 13 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.07.2018

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Новини

Кількість загиблих через землетрус в Індонезії зросла до 13

Через землетрус на острові Ломбок в Індонезії загинули щонайменше 13 осіб. Сотні людей поранені, зруйновані тисячі будинків.

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зростає

Кількість жертв землетрусу в Індонезії зростає

Кількість загиблих на індонезійському острові Ломбок, де в неділю, 29 липня, стався землетрус, зросла до 13. Сотні людей отримали поранення, а тисячі будинків були зруйновані, повідомив представник агентства з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

Дані про жертв землетрусу магнітудою 6,4 ще збираються з усього острова. Місцева влада оголосила надзвичайний стан. Рятувальники збирають для постраждалих одяг та їжу, оскільки в них не було часу взяти щось зі своїх будинків.

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На острові Ломбок в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4. Загинули щонайменше 10 людей, але влада побоюється, що кількість жертв може виявитися більшою. (29.07.2018)

Витоку лави з вулкана ще не зафіксовано. Утім, місцеве населення евакуюється з прилеглої до гори зони. (11.05.2018)

Геологічна служба США повідомила, що землетрус стався на глибині семи кілометрів. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 120 повторних підземних поштовхів магнітудою 5,7, повідомила індонезійська метеорологічна служба. Епіцентр знаходився в 47 кілометрах на північний схід від столиці острова міста Матарам.

Через землетрус були пошкоджені лінії електропередач, також стався великий зсув з гори Рінджані, через який загинула одна людина. На сусідньому острові Балі землетрус спричинив паніку, багато туристів залишили свої готелі.

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)

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Землетрус в Індонезії: десятки загиблих (07.12.2016)  

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