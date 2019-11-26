Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Албанії зросла до 40

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Албанії, який стався 26 листопада, зросла до 40. В ніч на четвер, 28 листопада, рятувальники знайшли під завалами тіла ще десяти загиблих, повідомило міністерство оборони країни. Також ще близько 50 людей були знайдені живими, зазначив речник міністерства, передає агенція новин AFP.

Травми внаслідок землетрусу отримали близько 750 людей. Точна кількість осіб, яких вважають зниклими безвісти, досі невідома. Найбільше внаслідок землетрусу постраждали міста Дуррес і Тумане. Багато будинків там були зруйновані, ще десятки - пошкоджені. У Тумане були знайдені тіла 20 загиблих, рятувальні роботи в цьому місті 28 листопада були припинені, оскільки в ньому більше не зафіксовано зниклих безвісти.

Наметове містечко для постраждалих внаслідок землетрусу у місті Тумане

До рятувальної операції долучилися близько 200 спеціалістів з усієї Європи, також задіяні пошукові собаки. Однак з кожною годиною шанси знайти під завалами живих людей зменшуються. При цьому робота рятувальників ускладнюється через нові підземні поштовхи.

Уряд країни оголосив в обох містах надзвичайний стан терміном у 30 днів. Тисячі людей, які досі ночували в наметах у місті Дуррес, в ніч на четвер були переселені в готелі та в спортивний центр. Деякі з них зможуть повернутися у свої будинки після того, як там будуть проведені перевірки щодо безпеки. Іншим уряд пообіцяв виділити нові квартири в наступному році.

Постраждалі внаслідок землетрусу в Албанії

Прем'єр-міністр Еді Рама розкритикував місцеві ЗМІ за поширення паніки. "В останній раз я попереджую веб-сайти та телеканали, що згідно з правовими нормам під час дії надзвичайного стану я буду змушений втрутитися та закрити їх до завершення цієї драматичної ситуації, якщо вони продовжать поширювати паніку фейковими новинами", - написав він у Twitter, цитує агентство новин dpa.

Землетрус магнітудою 6,3 стався на західному узбережжі Албанії 26 листопада близько 4 ранку за місцевим часом. Його епіцентр зареєстрували за 10 кілометрів на північ від портового міста Дуррес і за 30 кілометрів на захід від Тирани.