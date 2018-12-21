 Кількість жертв цунамі в Індонезії зросло до 281 людини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2018

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Новини

Кількість жертв цунамі в Індонезії зросло до 281 людини

Понад 1000 осіб зазнали поранень, 57 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії.

Рятувальники в Індонезії розбирають завали, 23 грудня 2018 року

Рятувальники в Індонезії розбирають завали, 23 грудня 2018 року

Кількість загиблих внаслідок цунамі в Індонезії зросла до 281, інформує агенція dpa. Понад 1000 осіб отримали поранення, 57 людей вважаються зниклими безвісти, повідомив речник агентства з надзвичайних ситуацій Індонезії. Внаслідок стихійного лиха близько 11 687 людей залишилися без даху над головою.

Цунамі сталося 22 грудня біля берегів Зондської протоки, що розділяє острови Ява і Суматра. За даними індонезійського агентства метеорології, кліматології і геофізики, причиною цунамі могло стати виверження вулкана Анак-Кракатау і викликаний ним підводний зсув. Найбільше від природного лиха постраждали жителі округу Пандегланг.

Раніше, 28 вересня, біля узбережжя індонезійського острова Сулавесі сталися сильні землетруси, на місто Палу обрушилося цунамі. Тоді жертвами  стихії стали близько двох тисяч осіб, понад чотири тисячі постраждали.

 

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